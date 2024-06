Eurokomisia chce predĺžiť právnu ochranu ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla predĺžiť dočasnú právnu ochranu pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny pred ruskou agresiou o ďalší rok - do 4. marca 2026. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vzhľadom na pokračujúce ruské útoky na civilnú a kritickú infraštruktúru na Ukrajine nie sú v súčasnosti vytvorené bezpečné a trvalé podmienky pre návrat tých, ktorí pred vojnou utiekli, upozornila EK. Dôvody dočasnej právnej ochrany preto podľa EK pretrvávajú.



Konečným cieľom je zabezpečiť, aby všetci tí, ktorí utekajú pred ruskou vojnou, našli ochranu v EÚ a aby tým takmer 4,2 miliónom ľudí, ktorí už využívajú dočasnú právnu ochranu v členských štátoch Únie, bola poskytnutá čo najväčšia stabilita a istota.



Smernica o dočasnej ochrane poskytuje okamžitú ochranu a prístup k právam v EÚ vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce, ubytovania, poskytovania sociálnej, lekárskej a inej pomoci. Členským štátom uvedená smernica pomáha riadiť príchody utekajúcich ľudí z Ukrajiny usporiadaným a účinným spôsobom.



Komisia predloží tento návrh členským krajinám na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci 13. júna v Luxemburgu. Návrh by mali následne prijať ministri členských krajín.



EÚ aktivovala smernicu o dočasnej ochrane 4. marca 2022 a Rada EÚ ju postupne predlžovala až do 4. marca 2025. V súčasnosti EÚ eviduje takmer 4,2 milióna ľudí vysídlených z Ukrajiny, ktorí využívajú dočasnú právnu ochranu na jej území, pričom jednu tretinu z tohto počtu tvoria deti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)