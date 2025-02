EK chce tento rok znížiť byrokraciu a zvýšiť konkurencieschopnosť

Štrasburg 12. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila svoj pracovný program na rok 2025. Vo všeobecnosti sa chce sústrediť na zvýšenie konkurencieschopnosti, hospodárskej odolnosti a bezpečnosti. Dôraz kladie na zjednodušenie pravidiel EÚ a a zníženie byrokratického zaťaženia. TASR o tom informuje podľa webovej stránky EK.



Eurokomisia v tomto roku plánuje navrhnúť 51 nových politických iniciatív. Jedenásť z nich má za cieľ zjednodušiť vykonávanie pravidiel EÚ. Komisia takisto plánuje stiahnuť 37 svojich doterajších návrhov a zrušiť ďalšie štyri.



"Občania a podniky vyzvali na jednoduchšiu EÚ, ktorá prinesie prosperitu. Tento pracovný program je našou odpoveďou. Počuli sme vás, zjednodušujeme a doručíme. Tento plán ukazuje našu cestu ku konkurencieschopnejšej, odolnejšej Európe orientovanej na rast," uviedla vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Eurokomisia ešte koncom januára predstavila Kompas konkurencieschopnosti EÚ - prvú významnú iniciatívu v tejto oblasti, ktorá poskytuje strategický a jasný rámec na usmernenie jej práce pre zvýšenie európskej konkurencieschopnosti vo svete.



Prostredníctvom iniciatív, akou je takzvaný Demokratický štít, chce EK bojovať proti hrozbám, ktoré podľa nej predstavuje rastúci extrémizmus a dezinformácie. Rovnako chce posilniť stratégie boja proti diskriminácii na základe pohlavia či sexuálnej orientácie.



Komisia uviedla, že má v úmysle navrhnúť, aby členské krajiny EÚ do roku 2040 spoločne znížili svoje čisté emisie skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s úrovňou z roku 1990. EÚ sa predtým zaviazala znížiť emisie o 55 percent do roku 2030.



Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, EK deklaruje, že prioritou zostáva podpora Ukrajiny proti agresii Ruska "tak dlho, ako to bude potrebné". V globálnom kontexte zase chce, aby EÚ bola pri presadzovaní svojich strategických záujmov sebavedomejšia.



Pripravuje aj iniciatívy v oblastiach Stredozemného a Čierneho mora a aj pre Indiu. Za naliehavú záležitosť považuje posilnenie krízovej pripravenosti a obranyschopnosti Európy. V tejto súvislosti vypracuje Bielu knihu o európskej obrane.



Program EK v Európskom parlamente predstavil eurokomisár Maroš Šefčovič. Debata sa preto potom podľa portálu Euractiv rýchlo odklonila k otázke, prečo nebola prítomná von der Leyenová. Podľa jej programu sa má v stredu stretnúť s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a kanadským premiérom Justinom Trudeauom. Šefčovič podotkol, že predstavenie pracovnému programu často pripadá na komisára pre medziinštitucionálne vzťahy.