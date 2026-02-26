< sekcia Zahraničie
EK: Členské štáty môžu využiť existujúci fond na bezpečné interrupcie
Reagovala tak na občiansku iniciatívu „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné interrupcie“.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v Bruseli oznámila, že členské štáty môžu využiť existujúci Európsky sociálny fond (ESF+) na podporu prístupu k legálne dostupným, cenovo prístupným a bezpečným interrupciám pre ženy v Európe. Reagovala tak na občiansku iniciatívu „Môj hlas, moja voľba: za bezpečné a dostupné interrupcie“, ktorá získala pod petíciu viac než milión podpisov a v decembri ju tiež podporil Európsky parlament, informuje TASR.
Hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine 27 členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené – okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho nemá vyše 20 miliónov žien v EÚ prístup k bezpečnej interrupcii, tvrdia aktivisti za práva žien. V snahe zmeniť tento stav koalícia skupín pre práva žien spustila kampaň „Môj hlas, moja voľba“, v ktorej naliehala na EÚ, aby v danej veci konala.
Predkladatelia petície nežiadali zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale obrátili sa na Brusel so žiadosťou o vytvorenie samostatného finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní interrupcií ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné. Kritici varujú pred zasahovaním do národných kompetencií v oblasti politiky zdravotníctva a hovoria o riziku tzv. interrupčnej turistiky.
„Za každou nebezpečnou interrupciou stojí žena, ktorá je nútená riskovať svoj život, pretože nemá žiadnu bezpečnú alternatívu. Žiadnu podporu. Žiadnu ochranu,“ poznamenala eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová.
EK sa nakoniec nezaviazala k vytvoreniu nového finančného nástroja, ako to požadovala iniciatíva. Uviedla však, že členské štáty môžu využiť alebo prerozdeliť prostriedky z existujúceho sociálneho fondu EÚ. Takéto využitie prostriedkov je však dobrovoľné a musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zdôraznila vo vyhlásení Komisia.
Hoci je právo na ukončenie tehotenstva liberalizované vo väčšine 27 členských štátov EÚ, v niektorých krajinách zostáva veľmi obmedzené – okrem iných na Malte a v Poľsku. V dôsledku toho nemá vyše 20 miliónov žien v EÚ prístup k bezpečnej interrupcii, tvrdia aktivisti za práva žien. V snahe zmeniť tento stav koalícia skupín pre práva žien spustila kampaň „Môj hlas, moja voľba“, v ktorej naliehala na EÚ, aby v danej veci konala.
Predkladatelia petície nežiadali zmeny vo vnútroštátnych zákonoch, ale obrátili sa na Brusel so žiadosťou o vytvorenie samostatného finančného mechanizmu na pomoc liberálnym členským štátom pri poskytovaní interrupcií ženám z krajín, kde tieto zákroky nie sú ľahko dostupné. Kritici varujú pred zasahovaním do národných kompetencií v oblasti politiky zdravotníctva a hovoria o riziku tzv. interrupčnej turistiky.
„Za každou nebezpečnou interrupciou stojí žena, ktorá je nútená riskovať svoj život, pretože nemá žiadnu bezpečnú alternatívu. Žiadnu podporu. Žiadnu ochranu,“ poznamenala eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová.
EK sa nakoniec nezaviazala k vytvoreniu nového finančného nástroja, ako to požadovala iniciatíva. Uviedla však, že členské štáty môžu využiť alebo prerozdeliť prostriedky z existujúceho sociálneho fondu EÚ. Takéto využitie prostriedkov je však dobrovoľné a musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zdôraznila vo vyhlásení Komisia.