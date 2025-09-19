< sekcia Zahraničie
EK predložila členským štátom 19. balík sankcií proti Rusku
Predseda vlády SR Robert Fico už minulý týždeň vyhlásil, že podporu 19. sankčného balíka podmieňuje predložením realistických návrhov zo strany EK.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že predložila členským štátom na schválenie nový, v poradí už 19. balík sankcií proti Rusku. Potvrdila to hovorkyňa EK Paula Pinhová na tlačovej konferencii v Bruseli. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Môžeme potvrdiť, že komisia prijala nový balík sankcií proti Rusku, už v poradí 19. balík,“ uviedla hovorkyňa. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu avizovala, že bude zameraný na kryptomeny, banky a energetiku.
Predseda vlády SR Robert Fico už minulý týždeň vyhlásil, že podporu 19. sankčného balíka podmieňuje predložením realistických návrhov zo strany EK, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu.
EK mala balík nových protiruských sankcií pôvodne predstaviť už v stredu. Podľa zdrojov portálu Politico svoje rozhodnutie odložila s cieľom vyvinúť tlak na Maďarsko a Slovensko, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy. EK totiž plánuje navrhnúť aj urýchlenie postupného ukončovania dovozu ruských fosílnych palív.
Súčasný plán Únie z júna počíta s úplným ukončením dovozu ruského plynu a ropy do konca roka 2027. Podľa Fica je tento návrh v takejto podobe neakceptovateľný, pretože by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.
