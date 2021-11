EK: Covidpas v EÚ má platiť iba deväť mesiacov od druhej dávky vakcíny

Brusel 25. novembra (TASR) - Covidpasy, ktoré sú v značnej miere potrebné pri cestovaní medzi jednotlivými krajinami Európskej únie, by po novom mali platiť iba deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny. Odporučila to vo štvrtok Európska komisia (EK), informovala agentúra AFP.



"Navrhujeme, aby platnosť Európskeho proticovidového certifikátu bola deväť mesiacov. Po tomto období by certifikát bez podania posilňujúcej dávky vakcíny už nebol považovaný za platný," uviedol európsky komisár pre spravodlivosť Didier Reynders.



EK sa pritom odvoláva na usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o podávaní posilňujúcej dávky vakcíny pol roka po druhej dávke. Komisia však chce ponechať členským štátom ďalšie tri mesiace, aby si podľa toho zariadili očkovaciu kampaň.



Európsky covidpas vstúpil do platnosti v júli. Jeho držitelia sa prostredníctvom neho preukazovali očkovaním, prekonaním ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom. Ako píše agentúra AFP, covidpasy pomohli najmä krajinám, ktoré ťažia z cestovného ruchu, ako napríklad Grécko. K systému sa pridala aj Británia, ktorá už nie je členom EÚ.



Rastúce počty infekcií v mnohých štátoch EÚ na jeseň však viedli k opätovnému zavedeniu rôznych obmedzení.



Odporúčanie Európskej komisie musia ešte schváliť členské štáty a Európsky parlament.



"Je to nové odporúčanie. Uvidíme, aké budú reakcie členských štátov," povedal komisár pre spravodlivosť.



Lídri členských štátov by sa touto otázkou mali zaoberať na summite 16. a 17. decembra.