Šéfka EK: Dohoda o embargu na ruskú ropu by sa mohla dosiahnuť čoskoro

Davos 24. mája (TASR) - Dohoda o embargu na ruskú ropu by sa mohla dosiahnuť v najbližších dňoch, dúfa šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Leyenová povedala v rozhovore pre CNBC na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, že Európska únia by sa podľa nej mohla dohodnúť na sankciách na ruskú ropu v najbližších dňoch. "Dúfam, že hovoríme o dňoch," oznámila. Dohodu podľa nej aktuálne blokujú jeden až dva členské štáty. "Veľmi tvrdo pracujeme na tomto ropnom embargu," dodala šéfka EK.



EÚ pôvodne chcela, aby väčšina členských štátov zastavila dovoz ropy z Ruska v priebehu šiestich mesiacov a import ropných produktov do konca roka. Proti plánu sa aj napriek navrhovaným výnimkám postavilo predovšetkým Maďarsko. Námietky však má aj Slovensko a Česko.