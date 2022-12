EK: Doterajšie reformy Maďarska nestačia na odblokovanie eurofondov

Brusel 9. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) v piatok uviedla, že nedávne reformy v oblasti boja proti korupcii v Maďarsku nestačia na uvoľnenie 7,5 miliardy eur z eurofondov pre túto krajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Exekutíva EÚ v novembri odporučila pozastaviť tieto financie pre Budapešť vzhľadom na obavy týkajúce sa právneho štátu a korupcie. Vláda premiéra Viktora Orbána reagovala blokovaním rozhodnutí EÚ o finančnej pomoci Ukrajine a globálnej minimálnej dani z príjmov právnických osôb.



V snahe vyriešiť túto situáciu členské krajiny EÚ vedené Francúzsko a Nemecko požiadali eurokomisiu, aby zhodnotila najnovšie reformy v Maďarsku. Komisia však svoje stanovisko potvrdila aj v druhom hodnotení. "Bez ohľadu na kroky podniknuté Maďarskom sa celkové riziko pre rozpočet Únie nezmenilo," uviedol eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn v piatkovom liste adresovanom českému predsedníctvu v Rade EÚ.



Znamená to, že členské štáty Únie musia do 19. decembra rozhodnúť, či financie z rozpočtu EÚ budú Maďarsku pozastavené. Vytvára to pôdu pre potenciálnu konfrontáciu Orbána s ďalšími lídrami na budúcotýždňovom summite v Bruseli, napísala AFP.