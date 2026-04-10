EK: EES už zabránil vstupu pre vyše 27.000 osôb
Autor TASR
Brusel 10. apríla (TASR) - Desaťtisíce ľudí nedostali možnosť vstúpiť do schengenského priestoru a takmer 700 osôb úrady identifikovali ako „bezpečnostné hrozby“ od začiatku čiastočného spustenia EES (Entry/Exit System) 12. októbra, uviedol Brusel. V piatok EES nadobudol plnú platnosť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
EES nahrádza fyzické pečiatky v pasoch a prostredníctvom digitálnej registrácie zefektívňuje a zvyšuje bezpečnosť cestovania do Európy, uvádza Európska komisia (EK). Od čiastočného spustenia 12. októbra minulého roka sa zaznamenalo viac ako 52 miliónov prekročení hraníc. Úrady zamietli vstup viac ako 27.000-krát vrátane 700 osôb, ktoré vyhodnotili ako bezpečnostné hrozby, ozrejmila EK. „S EES preberáme kontrolu nad tým, kto, kedy a kde vstupuje do EÚ a opúšťa ju,“ vyhlásil eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.
EES sa v piatok oficiálne spustil na všetkých vonkajších hraničných priechodoch 29 zapojených krajín. Využíva ho 25 z 27 členských štátov EÚ (s výnimkou Írska a Cypru) a Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou schengenského priestoru.
ESS vyžaduje od cestujúcich z krajín mimo EÚ elektronickú identifikáciu prostredníctvom čísla pasu, odobratím odtlačkov prstov a zhotovením fotografie v samoobslužných kioskoch. Tieto informácie v digitálnej podobe umožňujú lepšie zdieľať údaje a evidovať prechod cez hranicu. „Umožní to úradom identifikovať riziká v reálnom čase a účinnejšie riešiť prípady prekročenia času povoleného pobytu,“ uviedla podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová.
EES vyvolal obavy medzi dopravcami a cestujúcimi, že sa predĺži čakanie na letiskách a železničných staniciach. EK tvrdí, že registrácia trvá v priemere „len 70 sekúnd“ a v súvislosti so zavedením EES zostáva v úzkom kontakte s členskými štátmi.
