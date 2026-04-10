Piatok 10. apríl 2026
EK: EES už zabránil vstupu pre vyše 27.000 osôb

Európsky komisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 10. apríla (TASR) - Desaťtisíce ľudí nedostali možnosť vstúpiť do schengenského priestoru a takmer 700 osôb úrady identifikovali ako „bezpečnostné hrozby“ od začiatku čiastočného spustenia EES (Entry/Exit System) 12. októbra, uviedol Brusel. V piatok EES nadobudol plnú platnosť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

EES nahrádza fyzické pečiatky v pasoch a prostredníctvom digitálnej registrácie zefektívňuje a zvyšuje bezpečnosť cestovania do Európy, uvádza Európska komisia (EK). Od čiastočného spustenia 12. októbra minulého roka sa zaznamenalo viac ako 52 miliónov prekročení hraníc. Úrady zamietli vstup viac ako 27.000-krát vrátane 700 osôb, ktoré vyhodnotili ako bezpečnostné hrozby, ozrejmila EK. „S EES preberáme kontrolu nad tým, kto, kedy a kde vstupuje do EÚ a opúšťa ju,“ vyhlásil eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner.

EES sa v piatok oficiálne spustil na všetkých vonkajších hraničných priechodoch 29 zapojených krajín. Využíva ho 25 z 27 členských štátov EÚ (s výnimkou Írska a Cypru) a Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú súčasťou schengenského priestoru.

ESS vyžaduje od cestujúcich z krajín mimo EÚ elektronickú identifikáciu prostredníctvom čísla pasu, odobratím odtlačkov prstov a zhotovením fotografie v samoobslužných kioskoch. Tieto informácie v digitálnej podobe umožňujú lepšie zdieľať údaje a evidovať prechod cez hranicu. „Umožní to úradom identifikovať riziká v reálnom čase a účinnejšie riešiť prípady prekročenia času povoleného pobytu,“ uviedla podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová.

EES vyvolal obavy medzi dopravcami a cestujúcimi, že sa predĺži čakanie na letiskách a železničných staniciach. EK tvrdí, že registrácia trvá v priemere „len 70 sekúnd“ a v súvislosti so zavedením EES zostáva v úzkom kontakte s členskými štátmi.
Neprehliadnite

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve