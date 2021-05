Schinas: Európa sa nenechá vystrašiť situáciou s migrantmi v Ceute

Migranti z Maroka plávajú alebo kráčajú do oblasti španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike v pondelok 17. mája 2021. Foto: TASR/AP

Madrid 19. mája (TASR) - Európa sa, vyhlásil v stredu podpredseda Európskej komisie (EK) Margaritis Schinas. Reagoval tak na situáciu v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike, kam tento týždeň dorazil rekordný počet migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.Schinas nepriamo poukazujúc na Rabat vo vysielaní španielskeho rozhlasu uviedol, že Európapo tom, čo sa na španielske pláže z Maroka dostalo okolo 8000 migrantov, pretože bezpečnostné sily nad tým privreli oči.Rekordný počet migrantov prichádzajúcich do Ceuty zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia bojujúceho za nezávislosť územia Západnej Sahary od Maroka.Marockí predstavitelia už dlho žiadajú Španielsko, aby uznalo zvrchovanosť Maroka nad týmto sporným regiónom, ako to urobil Washington vlani decembri za bývalého prezidenta Donalda Trumpa.Podľa analytikov je zrejmé, že Maroko tento týždeň zatváralo oči nad hromadným príchodom migrantov do Ceuty s cieľom vyvinúť diplomatický tlak na Španielsko, aby uznalo jeho zvrchovanosť nad Západnou Saharou.Ceuta a Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou, v dôsledku čoho sú obľúbenými vstupnými bodmi pre migrantov.