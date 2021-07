EK: Finančná pomoc EÚ sýrskym utečencom v Turecku bola efektívna

Brusel 7. júla (TASR) - Finančná pomoc EÚ významne prispela k podpore Sýrčanov a ďalších osôb, ktoré sú na úteku pred konfliktom v Sýrii a našli útočisko na území Turecka. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) v hodnotiacej správe poskytovania finančnej pomoci, na ktorej sa EÚ a Turecko dohodli v roku 2016.



Európska únia prostredníctvom nástroja pre utečencov v Turecku zmobilizovala šesť miliárd eur na pomoc utečencom v Turecku a počíta sa s jej ďalším navýšením.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na júnovom summite EÚ uviedla, že európsky rozpočet v rokoch 2021 - 2023 poskytne ďalšie tri miliardy eur na sociálno-ekonomickú podporu utečencov a ich hostiteľských komunít v Turecku.



Hodnotiaca správa EK dospela k záveru, že európska pomoc pre tamojších utečencov bola vynakladaná efektívne a významne prispela k zlepšeniu ich situácie.



Podpora EÚ pre utečencov v Turecku bola prisľúbená v roku 2016 výmenou za záväzok, že Ankara zastaví masový prílev migrantov do Európy. Prvá tranža vo výške troch miliárd EUR bola uvoľnená v rokoch 2016-2017 a druhá v rokoch 2018-2019. Zo zazmluvnených šesť miliárd eur bolo už viac ako 4,1 miliardy vyplatených. Zvyšok sa bude vyplácať postupne až do ukončenia početných spoločných projektov s tureckými úradmi, a to prevažne v rokoch 2022 a 2023 a časť v roku 2025.



Turecko hostí okolo štyri milióny utečencov, čo je najväčšia komunita utečencov na svete. To zahŕňa 3,6 milióna registrovaných sýrskych utečencov a 33.000 registrovaných utečencov a žiadateľov o azyl hlavne z Afganistanu, Iraku, Iránu a Somálska.