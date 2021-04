EK finančne podporí dánsky kožušinový priemysel

Kodaň/Brusel 7. marca (TASR) - Európska komisia (EK) odsúhlasila v stredu finančnú pomoc vo výške 1,75 miliardy eur na podporu dánskeho kožušinového priemyslu. Ten utrpel výrazne straty po tom, čo pre obavy z rozšírenia nákazy novým koronavírusom vlani utratili milióny noriek.



Štátna podpora poslúži na kompenzáciu strát chovateľov noriek a podnikov pôsobiacich v oblasti kožušinového priemyslu, informovala podpredsedníčka EK pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová, ktorú citovala agentúra DPA.



Dánsko vlani v novembri oznámilo, že zlikviduje všetkých viac ako 15 miliónov noriek, keďže u týchto zvierat sa objavila zmutovaná verzia koronavírusu SARS-CoV-2. Vedci vtedy varovali, že nákaza môže u noriek na farmách viesť k novým mutáciám vírusu, ktoré by mohli ohroziť účinnosť vakcín pre ľudí.



Približne štyri milióny utratených noriek skončili v jamách vo vojenskom priestore v západnom Dánsku. Plyn z rozkladajúcich sa tiel ich však vytlačil späť na povrch a hrozila kontaminácia podzemnej vody.



Dánski poslanci následne vlani v decembri odsúhlasili, že norky budú vykopané a spopolnené do polovice júla tohto roku. Dánsky parlament tiež schválil zákon, ktorý do 31. decembra 2021 zakáže chov noriek.