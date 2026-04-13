EK: Fínsky expremiér sa stal osobitným poradcom EÚ pre Arktídu
Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) - Bývalý fínsky premiér Jyrki Katainen sa stal osobitným poradcom EÚ pre záležitosti Arktídy, oznámila v pondelok Európska komisia. V tejto funkcii bude Katainen podriadený eurokomisárovi pre medzinárodné partnerstvá Jozefovi Síkelovi a podporovať EK pri posilňovaní jej prítomnosti a pôsobnosti v oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„V súčasnom geopolitickom a geoekonomickom kontexte je strategický význam Arktídy pre EÚ evidentný, pričom politiky EÚ by sa mali zaoberať súvisiacimi výzvami a príležitosťami,“ uviedla eurokomisia k vymenovaniu Katainena, ktorý bol predsedom fínskej vlády v rokoch 2011 až 2014. Následne do roku 2019 pôsobil ako podpredseda EK pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť.
Vo funkcii osobitného poradcu pre vzťahy s Arktídou sa bude venovať naplneniu priorít EÚ vrátane hospodárskej bezpečnosti, klímy a energetiky. Okrem toho sa bude podieľať na príprave revidovanej politiky Únie voči Arktíde.
Po tom, ako americký prezident Donald Trump opakovane hrozil zabratím Grónska, ktoré je dánskym poloautonómnym územím, Európska únia v snahe zmierniť napätie oznámila, že prehĺbi spoluprácu v Arktíde s partnermi, a to aj so Spojenými štátmi. Zároveň avizovala, že pre túto oblasť vyčlení viac finančných prostriedkov.
Šéf Bieleho domu a jeho stúpenci tvrdia, že USA potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti, aby odvracali hrozby Ruska a Číny v Arktíde. Dánsko podľa nich nedokáže zaistiť bezpečnosť tohto svojho územia. USA majú v Grónsku vojenskú základňu a na základe dohody z roku 1951 tam môžu svoju vojenskú prítomnosť rozšíriť.
