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EK: Francúzsky zákaz sociálnych sietí nie je plne v súlade s právom EÚ
Členské štáty EÚ majú právo prijímať zákony, tie však nesmú zasahovať do právomocí výkonných orgánov EÚ.
Autor TASR
Brusel 6. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok rozhodla, že francúzsky návrh zákona o zákaze sociálnych sietí pre deti do 15 rokov by v prípade schválenia v súčasnej podobe porušoval pravidlá Únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Členské štáty EÚ majú právo prijímať zákony, tie však nesmú zasahovať do právomocí výkonných orgánov EÚ.
„Plne súhlasíme s cieľom francúzskych orgánov: maloletí musia byť na internete lepšie chránení,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca EÚ Thomas Regnier. „Francúzsko bolo dôležitým hnacím motorom tejto diskusie,“ doplnil.
Európska komisia (EK), výkonný orgán Únie, však vo formálnom písomnom stanovisku argumentovala, že francúzsky návrh zákona sa prekrýva s európskou legislatívou upravujúcou obsah na internete -známou ako Zákon o digitálnych službách (DSA) - a zároveň priznáva francúzskym regulačným orgánom príliš široké právomoci. Pre agentúru AFP to uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Stanovisko EK nebráni Francúzsku v zavedení vekovej hranice, musí však novelizovať návrh zákona, aby bol v súlade s pravidlami EÚ. Zákon však nemôže byť schválený skôr než 10. augusta pre postupy EÚ.
„Stanovisko Komisie pomáha zabezpečiť, aby akékoľvek vnútroštátne opatrenie bolo účinné a v súlade s právom EÚ. Musíme minimalizovať fragmentáciu vnútroštátnych systémov, ktorá môže viesť k právnej neistote alebo oslabiť vynútiteľnosť práva,“ dodal Regnier.
Komisia má právomoc vyšetrovať, požadovať zmeny a ukladať pokuty najväčším svetovým platformám za akékoľvek porušenie právnych predpisov v rámci DSA.
Agentúra AFP zároveň konštatuje, že stanovisko EÚ nebude pre Francúzsko prekvapením, keďže vláda varovala, že nové zmeny v zákone nebudú v súlade s pravidlami EÚ.
Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Jej príklad nasledovalo viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva minulý mesiac.
EÚ zvažuje možný celoúnijný zákaz po tom, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poverila expertnú skupinu, aby preskúmala, aké kroky by mal Brusel podniknúť na lepšiu ochranu detí na internete. Skupina jej predloží svoje odporúčania 13. júla.
Členské štáty EÚ majú právo prijímať zákony, tie však nesmú zasahovať do právomocí výkonných orgánov EÚ.
„Plne súhlasíme s cieľom francúzskych orgánov: maloletí musia byť na internete lepšie chránení,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca EÚ Thomas Regnier. „Francúzsko bolo dôležitým hnacím motorom tejto diskusie,“ doplnil.
Európska komisia (EK), výkonný orgán Únie, však vo formálnom písomnom stanovisku argumentovala, že francúzsky návrh zákona sa prekrýva s európskou legislatívou upravujúcou obsah na internete -známou ako Zákon o digitálnych službách (DSA) - a zároveň priznáva francúzskym regulačným orgánom príliš široké právomoci. Pre agentúru AFP to uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Stanovisko EK nebráni Francúzsku v zavedení vekovej hranice, musí však novelizovať návrh zákona, aby bol v súlade s pravidlami EÚ. Zákon však nemôže byť schválený skôr než 10. augusta pre postupy EÚ.
„Stanovisko Komisie pomáha zabezpečiť, aby akékoľvek vnútroštátne opatrenie bolo účinné a v súlade s právom EÚ. Musíme minimalizovať fragmentáciu vnútroštátnych systémov, ktorá môže viesť k právnej neistote alebo oslabiť vynútiteľnosť práva,“ dodal Regnier.
Komisia má právomoc vyšetrovať, požadovať zmeny a ukladať pokuty najväčším svetovým platformám za akékoľvek porušenie právnych predpisov v rámci DSA.
Agentúra AFP zároveň konštatuje, že stanovisko EÚ nebude pre Francúzsko prekvapením, keďže vláda varovala, že nové zmeny v zákone nebudú v súlade s pravidlami EÚ.
Zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov ako prvá krajina na svete zaviedla v decembri Austrália. Jej príklad nasledovalo viacero krajín vrátane Spojeného kráľovstva minulý mesiac.
EÚ zvažuje možný celoúnijný zákaz po tom, čo predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poverila expertnú skupinu, aby preskúmala, aké kroky by mal Brusel podniknúť na lepšiu ochranu detí na internete. Skupina jej predloží svoje odporúčania 13. júla.