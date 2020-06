Aplikácia upozorňujúca na zelené pásy je medzi vodičmi populárna

Brusel 4. júna (TASR) - Na úspech mobilnej aplikácie Galileo Green Lane, ktorá umožnila cezhraničné dodávky tovarov počas koronakrízy, upozornila vo štvrtok Európska komisia (EK).



Aplikácia vznikla spoločným úsilím EK a Európskej agentúry pre GNSS (GSA) v Prahe a bola spustená minulý mesiac. Aplikácia upozorňujúca na "zelené pásy" na hraničných priechodoch patrí medzi kľúčové nástroje reakcie EÚ na pandémiu nového koronavírusu a od začiatku mája sa s viac ako 3000 stiahnutiami u vodičov nákladných vozidiel stala veľmi populárnou. Pomáha zjednodušiť dopravný tok cez dočasne zavreté hranice medzi členskými krajinami, čím podporuje voľný pohyb tovarov na vnútornom trhu.



Podľa slov eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona vďaka aplikácii Galileo Green Lane, ktorá využíva družicový systém EÚ Galileo, Únia potvrdila hodnotu kozmických technológií a aplikácií pri poskytovaní inovatívnych a konkrétnych riešení.



Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová pripomenula, že kým členské krajiny svoje hranice zatvárali, EK prišla s nápadom otvoriť zelené pruhy na hraničných prechodoch, čím zabránila kríze dodávateľských reťazcov. "Členské štáty prijali túto koncepciu a uviedli ju veľmi rýchlo do prevádzky. Aplikácia Galileo Green Lane je priamym výsledkom koordinácie EÚ v odvetví dopravy a nabádam pracovníkov a prevádzkovateľov dopravy, aby si ju sťahovali a používali," uviedla Valeanová v správe pre médiá.



Aplikácia využíva služby určovania polohy systému Galileo na monitorovanie a uľahčenie voľného pohybu prepravovaných nákladov. Vodiči a vnútroštátne orgány cez aplikáciu vizualizujú situáciu na vnútorných pozemných hraniciach EÚ, získavajú údaje o dopravných tokoch a čakacích dobách.



Táto iniciatíva vychádza z usmernení o zelených pruhoch, ktoré EK predložila 23. marca s cieľom zabezpečiť hraničné priechody otvorené pre všetky nákladné vozidlá pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Komisia požiadala členské štáty EÚ, aby určili príslušné hraničné priechody. Prostredníctvom zelených pruhov by podľa odhadov nákladné vozidlá mali mať možnosť prekročiť hranicu do 15 minút.



"Prostredníctvom aplikácie Galileo Green Lane agentúra GSA plní svoje poslanie riešiť hospodárske a spoločenské výzvy využitím európskych kapacít globálneho navigačného družicového systému GNSS," uviedol výkonný riaditeľ GSA Pascal Claudel. A dodal, že čím viac krajín EÚ sa zapojí do iniciatívy so zelenými pruhmi s využitím špeciálnej mobilnej aplikácie, tým viac bude možné pociťovať prínosy investícií EÚ do využívania vesmíru.





spravodajca TASR Jaromír Novak