EK kritizuje navrhovanú poľskú novelu vysielacieho zákona

Brusel/Varšava 12. júla (TASR) - Európska komisia sa obáva, že v Poľsku bude ohrozená sloboda tlače, ak do platnosti vstúpi navrhovaná novela zákona o vysielaní. Vyjadrila sa tak podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, ktorá v pondelok na Twitteri napísala, že navrhovaná novela je "ďalším znepokojivým signálom pre slobodu tlače a pluralizmus v tejto krajine". Informovala o tom agentúra DPA.



Cieľom nového zákona, ktorý navrhla poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), je zmena pravidiel týkajúcich sa vlastníctva súkromných rozhlasových a televíznych staníc. Licencie na vysielanie by sa po novom udeľovali zahraničným subjektom len vtedy, ak sídlia v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a nie sú závislé od subjektov či osôb registrovaných mimo EHS.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň predmetnú legislatívu obhajoval s tým, že je potrebná na to, aby zabránila ovládaniu médií zo zahraničia.



Poľská opozícia je však presvedčená, že terčom navrhovaného zákona je najväčšia poľská súkromná televízia TVN, ktorej spravodajská stanica TVN24 je kritická voči PiS. TVN je prostredníctvom holdingovej spoločnosti zaregistrovanej v Holandsku súčasťou americkej mediálnej spoločnosti Discovery.



Jourová v pondelok na Twitteri napísala aj to, že EK pozorne sleduje situáciu okolo stanice TVN24, ktorej dosiaľ nebola predĺžená licencia.



Agentúra DPA informuje, že o predĺžení licencie pre TVN aktuálne rokuje národná rada pre vysielanie a retransmisiu.



Navrhovanú zmenu zákona kritizoval v pondelok aj poľský ombudsman Adam Bodnar. Podľa jeho slov novela porušuje základné práva - právo na slobodu prejavu i na slobodu tlače - zakotvené v ústave. Nový zákon by podľa neho obmedzil aj slobodu podnikania, a mohol by Poľsku uškodiť aj v tomto smere.