EK: Len 4 krajiny EÚ predložili dlhodobé plány v oblasti klímy včas

Brusel 2. júla (TASR) - Len štyri krajiny Európskej únie predložili svoje dlhodobé plány v oblasti klímy a energetiky včas. V pondelok o tom informovala Európska komisia (EÚ), ktorá vyzvala členské štáty na plnenie si svojich povinností. TASR informuje podľa portálu Euractiv.com.



Krajiny EÚ boli z právneho hľadiska povinné predložiť svoje národné energetické a klimatické plány do roku 2030 (NECP) do 30. júna. Ide o kľúčové dokumenty na posúdenie toho, či Únia plní svoje klimatické ciele, pripomína portál.



Napriek stanovenému termínu "sme dostali len štyri plány", uviedol v pondelok hovorca EK. Včas ich doručili iba Holandsko, Švédsko, Fínsko a Dánsko. Tieto krajiny pokrývajú osem percent emisií bloku, uvádza Euractiv.com.



"Komisia dôrazne vyzýva všetky ostatné členské štáty, aby svoje plány predložili čo najskôr," uviedol hovorca. Zaslanie plánov do Bruselu je "zákonnou povinnosťou" krajín EÚ, dodal.



EK však neplánuje okamžite zažalovať krajiny pred Súdnym dvorom EÚ za toto porušenie nariadenia Únie o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.



Ako prvý krok plánuje EK túto otázku naliehavo otvoriť na neformálnych stretnutiach ministrov životného prostredia a energetiky, ktoré sa uskutočnia tento mesiac, povedal hovorca EK.



Úplný prehľad plánov v oblasti klímy sa považuje za kľúčový pre Komisiu, aby pochopila, či je EÚ na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich klimatických cieľov, a aby sa podnikom poskytla väčšia jasnosť v oblasti investícií, uvádza portál.