Ľudskoprávne organizácie sa sťažujú na prístup Grécka k migrantom

Brusel 22. septembra (TASR) - Dve ľudskoprávne organizácie v utorok oznámili, že Európskej komisii zaslali sťažnosť proti Grécku za jeho údajné systematické porušovanie práv osôb uchádzajúcich sa o azyl v Európe. Informovala o tom agentúra DPA.



Organizácie WeMove Europe a Oxfam v spoločnej sťažnosti vyzvali EK, aby sa zaoberala možným začatím právneho konania voči Grécku, ktoré podľa nich svojím správaním k migrantom porušuje právne predpisy Európskej únie.



"Európska komisia je strážkyňou práva EÚ a mala by presadzovať a chrániť základné práva všetkých ľudí v Európe," uviedla vo vyhlásení Marissa Ryanová, šéfka kancelárie Oxfamu v EÚ. "To, čo sa stalo pred dvoma týždňami v tábore Moria demonštruje v tomto smere kolektívne zlyhanie Európy," dodala.



Preľudnený tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos zhorel v noci na 9. septembra. V dôsledku požiaru sa viac ako 12.000 migrantov a utečencov ocitlo bez strechy nad hlavou. Dočasné prijatie následne časti migrantov ponúklo viacero krajín EÚ, na Lesbose však naďalej ostali tisíce z nich, približuje DPA.



Grécke úrady informovali, že požiar úmyselne založila malá skupina Afgancov, nahnevaných prísnymi karanténnymi obmedzeniami a nariadením izolácie po tom, ako mali desiatky ľudí v tábore pozitívne testy na ochorenie COVID-19.



Organizácie WeMove Europe a Oxfam z nešťastia vinia systematické zlyhanie Grécka pri predchádzaní porušovania ľudských práv, pričom ako príklad v tomto smere uvádzajú neustále "násilné vracanie azylantov do Turecka" ako aj "neslýchanú ľahostajnosť" voči nim.



Sťažnosť obsahuje obvinenia z viacerých ďalších porušení práva EÚ, a to vrátane nedostatočného prístupu migrantov k žiadostiam o azyl či ich svojvoľnému zadržiavaniu. Obe ľudskoprávne organizácie však zdôrazňujú, že nejde výlučne o problémy Grécka. "Toto nie je len príbeh Grécka. Takéto sú európske utečenecké tábory," povedal Giulio Carini, popredný predstaviteľ organizácie WeMove Europe.