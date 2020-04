EK má obavy, že poľské voľby nebudú spĺňať medzinárodné štandardy

Varšava 23. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) sa obáva, že májové prezidentské voľby v Poľsku nebudú spĺňať medzinárodné štandardy. Povedal to vo štvrtok eurokomisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders, píše agentúra DPA.



"Ak sa prezidentské voľby (v Poľsku) uskutočnia za aktuálnych okolností, môže sa stať, že to nebude spĺňať niekoľko medzinárodných štandardov," povedal Reynders na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu citujúc vyhlásenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Poľsko musí zabezpečiť slobodné a spravodlivé prezidentské voľby, keďže dodržiavanie demokratických noriem je nevyhnutné na "zaistenie demokratickej legitimity tých, ktorí sú pri moci," uviedol komisár.



Prezidentské voľby v Poľsku sú naplánované na 10. mája a prípadne druhé kolo by malo konať o dva týždne neskôr. Takmer celá poľská opozícia a väčšina Poliakov vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu už dlhý čas apeluje na odloženie volieb.



Prezident Andrzej Duda a s ním spriaznená vládna strana PiS sú proti, pretože voľby v májovom termíne takmer určite garantujú znovuzvolenie súčasnej hlavy štátu, a to zrejme už v prvom kole.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) začiatkom apríla v parlamente presadila schválenie zákona zavádzajúceho hlasovanie poštou ako jediný spôsob odovzdania hlasu voliča. V súlade s poľskou ústavou je pritom zmeny vo volebnom zákone možné robiť najneskôr šesť mesiacov pred termínom hlasovania.



Reynders uviedol, že zmeny vo volebnom zákone tesne pred plánovaným termínom volieb sú v rozpore so smernicami Benátskej komisie. Tá odporúča, aby sa takéto zmeny implementovali najneskôr rok pred voľbami. V súčasnej situácii pandémie koronavírusu je navyše takmer nemožné uskutočniť predvolebnú kampaň, dodal.