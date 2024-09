EK: Maďarsko príde pre nezaplatenie pokuty o časť prostriedkov EÚ

Brusel 18. septembra (TASR) - Maďarsko príde o časť finančných prostriedkov z Európskej únie. Dôvodom je odmietnutie zaplatenia pokuty za porušenie únijných azylových pravidiel, ktorú mu uložil Súdny dvor EÚ (SDEÚ) ešte v lete, oznámila v stredu Európska komisia (EK). TASR informuje podľa portálu stanice Euronews.



SDEÚ udelil v polovici júna Maďarsku paušálnu pokutu 200 miliónov eur a jeden milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl.



Maďarsko koncom augusta nedodržalo prvý termín na zaplatenie pokuty, čo exekutívu EÚ prinútilo zaslať druhú žiadosť o platbu s termínom do 17. septembra. Aj tú však maďarská vláda odignorovala.



EK preto aktivuje proti Budapešti takzvaný "kompenzačný postup" a sumu pokuty odráta z eurofondov pridelených Maďarsku. Kompenzačný mechanizmus preskúma rôzne finančné balíky, ktoré by mali byť Maďarsku vyplatené v nasledujúcich týždňoch. Zatiaľ však nie je jasné, na ktorú plánovanú platbu eurokomisia siahne.



Približne 21 miliárd eur z kohéznych fondov a fondov na obnovu po pandémii vyčlenených pre Maďarsko zostáva zmrazených z dôvodu poklesu úrovne právneho štátu, pripomína Euronews.



Od vydania rozhodnutia SDEÚ premiér Viktor Orbán vystupňoval svoju rétoriku zameranú proti Únii. Uloženú pokutu označil za nehoráznu a tvrdil, že jeho krajina by mala dostať dve miliardy eur za ochranu svojich hraníc od roku 2015.