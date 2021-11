Von der Leyenová: Navrhujeme vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže

Bratislava 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzýva mladých, aby sa zapojili do organizácie Európskeho roku mládeže 2022. Prostredníctvom dotazníka môžu do 17. novembra prispieť svojimi nápadmi a postrehmi k lepšej budúcnosti Európy.



"Pandémia pripravila mladých ľudí o mnoho príležitostí – možnosť stretávať nových ľudí, získavať nových priateľov či objavovať nové kultúry. Tento čas im síce nevieme vrátiť, ale navrhujeme vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Zahŕňať by mal sériu podujatí a aktivít pre mladých ľudí. Jeho cieľom je posilniť úsilie Európskej únie (EÚ), členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov pokiaľ ide o uznanie úsilia mladých ľudí počas pandémie a tiež ich podporiť a povzbudiť do budúcna. Rozsah činností by sa mal vzťahovať na otázky, ako sú rovnosť a začlenenie, udržateľnosť, duševné zdravie a pohoda a kvalitné zamestnanie.



Komisia považuje za dôležité, aby sa do organizácie zapojili aj mladí. V dotazníku preto majú možnosť vyjadriť, čo pre nich Európsky rok mládeže znamená, aké aktivity by mal zahŕňať, na aké témy by sa mal zamerať, ale tiež, či by k nemu napríklad chceli nejakým spôsobom prispieť. Výzva je zverejnená na webovej stránke https://europa.eu/youth/home_sk. Nápady a návrhy tiež možno posielať priamo e-mailom na adresu EYY2022@ec.europa.eu.