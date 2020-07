EK nakúpila remdezivir pre liečbu 30.000 pacientov s COVID-19

Brusel 29. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok podpísala s americkou farmaceutickou spoločnosťou Gilead zmluvu v hodnote 63 miliónov eur, ktorá zabezpečí dodávku lieku s účinnou látkou remdezivir pre približne 30.000 pacientov vykazujúcich závažné symptómy ochorenia COVID-19. EK o tom informovala v stredu na svojej webovej stránke.



Liek Veklury s účinnou látkou remdezivir je dosiaľ jediným, ktorého používanie je v EÚ povolené na liečbu pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Takmer všetky jeho nateraz dostupné zásoby však už skúpili Spojené štáty, pripomína agentúra Reuters.



"Včera, ani nie mesiac po schválení remdeziviru, bola podpísaná zmluva, vďaka ktorej sa od začiatku augusta bude môcť poskytovať liečba tisícom pacientov. Komisia vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie prístupu k bezpečnej a účinnej liečbe a podporuje vývoj očkovacích látok proti koronavírusu. Včerajšia dohoda je ďalším dôležitým krokom vpred v našom boji s týmto ochorením," uviedla eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



Nakúpená dávka pomôže podľa EK pokryť súčasné potreby v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Medzi jednotlivé krajiny sa spravodlivo prerozdelí na základe alokačného kľúča, pričom sa zohľadní aj odporúčanie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia zároveň momentálne pracuje na zabezpečení ďalších kontraktov na dodávky remdeziviru, ktoré by mali od októbra pokryť jej ďalšie potreby.



EK schválila ešte 3. júla podmienečné používanie prípravku s remdezivirom na liečbu závažných prípadov ochorenia COVID-19. Stalo sa tak v rámci zrýchleného konania a po odporúčaní Európskej liekovej agentúry (EMA).



USA ešte v júni podpísali so spoločnosťou Gilead dohodu o kúpe dodávok lieku s remdezivirom postačujúcich na liečbu vyše 500.000 pacientov, čo predstavuje až do septembra väčšinu z odhadovanej produkcie spoločnosti, uviedol Reuters.