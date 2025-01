EK navrhla clá na ďalšie poľnohospodárske produkty z Ruska

Brusel 28. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla zavedenie ciel na ďalšie poľnohospodárske produkty a niektoré hnojivá dovážané z Ruska a Bieloruska. Zámerom je predísť možnej hrozbe pre potravinovú bezpečnosť EÚ. Opatrenia by sa netýkali tranzitu do tretích krajín, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Očakáva sa, že tieto clá budú mať negatívny vplyv na ruské príjmy z exportu, a tým ovplyvnia schopnosť Ruska viesť jeho útočnú vojnu proti Ukrajine," píše sa v oznámení o opatreniach, ktoré ešte potrebujú súhlas členských štátov EÚ a europarlamentu.



Eurokomisia vlani zvýšila clá na dovoz obilnín z oboch krajín. Nové clá by sa podľa nej mali týkať agrodovozu z Ruska, ktorý dosiaľ nepodliehal zvýšeným clám. Clá na niektoré hnojivá na báze dusíka by podporili domácu výrobu a umožnili diverzifikáciu dodávok z iných krajín, uviedla EK.



"Takýto dovoz, najmä hnojív, robí EÚ zraniteľnou voči prípadným nátlakovým krokom Ruska, a preto predstavuje riziko pre potravinovú bezpečnosť EÚ," doplnila Komisia. V prípade zvýšenia ciel na hnojivá by boli podniknuté zmierňujúce opatrenia, ak by poľnohospodári z EÚ zaznamenali podstatný nárast cien.