Eurokomisia navrhla nové opatrenia na urýchlenie investícií do obrany

Štrasburg 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla nové opatrenia na urýchlenie investícií do obrany a výroby, aby Európska únia mohla lepšie reagovať na súčasné bezpečnostné výzvy. Odvoláva sa na bielu knihu o európskej obrannej pripravenosti do roku 2030, informuje TASR.



Cieľom opatrení je pomôcť členským štátom a priemyslu zvýšiť obranné kapacity a infraštruktúru, aby zodpovedali požiadavkám na zvládnutie vysoko intenzívneho konfliktu, a tým aj na jeho odvrátenie. Opatrenia podľa vyhlásenia EK znižujú byrokraciu, uľahčujú investície do obranných spôsobilostí a poskytujú priemyslu väčšiu predvídateľnosť. Uľahčujú tiež prístup k finančným prostriedkom EÚ.



Medzi kľúčové body návrhu patrí zavedenie zrýchleného režimu udeľovania povolení pre projekty v oblasti obrany. V celej EÚ môže povoľovací proces trvať niekoľko rokov, návrhom sa tento časový rámec má skrátiť na 60 dní. Navrhuje sa v ňom aj zriadenie jednotných kontaktných miest v členských štátoch pre obranný priemysel.



EK tiež požaduje zníženie administratívneho zaťaženia žiadateľov a účastníkov v rámci Európskeho obranného fondu (EDF). Zjednoduší aj zvýšenú účasť ukrajinských subjektov v EDF.



Tretím z predkladaných opatrení je zjednodušenie obstarávania podporou spoločných nákupov a zvýšenie zmluvných prahových hodnôt, čím by sa mali urýchliť cezhraničné transfery výrobkov obranného priemyslu



Eurokomisia tiež navrhuje objasniť uplatňovanie už existujúcich pravidiel platných v celej EÚ, ako sú právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže alebo životného prostredia. Chce tak zabrániť ich zneužívaniu alebo nesprávnemu uplatňovaniu na obranný sektor. Prispôsobenie chemickej regulácie obranným potrebám je ďalším z uvádzaných bodov.



Posledným bodom návrhu je zlepšiť prístup k financovaniu zefektívnením kritérií oprávnenosti Programu InvestEU, poskytnutím usmernení o udržateľných investíciách v oblasti obrany a objasnením pojmu zakázané zbrane podľa rámca pre udržateľné financovanie.



Cieľom týchto opatrení je podľa EK posilniť schopnosť Európy konať rýchlo a koordinovane a zároveň zabezpečiť, aby obranný priemysel dokázal reagovať v potrebnej rýchlosti a rozsahu. Návrh bude predmetom rokovaní v Európskom parlamente a v Rade EÚ v rámci riadneho legislatívneho postupu.



„Jediný spôsob, ako zabezpečiť európsky mier, je zabezpečiť, aby sme boli pripravení sa hodnoverne a rýchlo brániť. Týmto balíkom predkladáme ambiciózne návrhy na zníženie byrokracie a uľahčenie investícií do obrany vo výške 800 miliárd eur, ktoré členské štáty naliehavo potrebujú na dosiahnutie európskej obrannej pripravenosti do roku 2030,“ poznamenal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.



Podľa komisárky pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henny Virkkunenovej vysiela Únia prostredníctvom týchto návrhov jasný politický signál, že obranu a budovanie dôveryhodnej pripravenosti berie skutočne vážne. „Znižujeme byrokraciu, aby sme pomohli členským štátom a priemyslu konať rýchlejšie, investovať inteligentnejšie a posilniť naše kolektívne odstrašenie. Ide o to, aby sa ambície EÚ premenili na skutočné schopnosti,“ doplnila.