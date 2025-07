EK navrhla pozastaviť prístup Izraela k fondom pre startupy

Brusel 28. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok navrhla pozastaviť prístup Izraela k finančným prostriedkom EÚ pre technologické startupy. Cieľom je zvýšiť tlak na Izrael v súvislosti so závažnou humanitárnou krízou v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Viaceré krajiny EÚ prijímajú opatrenia proti Izraelu v súvislosti s rastúcimi obavami, že v palestínskej enkláve dochádza k masovému hladomoru. „Hoci Izrael vyhlásil každodennú humanitárnu prestávku v bojoch v Gaze... situácia je naďalej vážna,“ uviedla EK vo vyhlásení.



„Navrhované pozastavenie prístupu je cieleným a zvrátiteľným krokom,“ ozrejmila EK. Dvadsaťsedem členských krajín EÚ bude o návrhu rokovať v utorok a na jeho prijatie bude potrebný súhlas väčšiny. AFP pripomína, že EÚ nie je jednotná v prístupe ku konfliktu v Pásme Gazy.



Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v júli predložila viacero možností, ako postihovať Izrael za porušenie dohody o spolupráci s EÚ v oblasti ľudských práv. Brusel uviedol, že uzavrel s Izraelom dohodu o zvýšení pomoci do Gazy a hoci ten podnikol isté kroky na naplnenie niektorých sľubov o zintenzívnení pomoci, musí toho urobiť ešte oveľa viac, uvádza AFP.



Čiastočné pozastavenie prístupu Izraela k programu EÚ na financovanie výskumu - Horizont Európa je jedným z krokov, ktoré by Brusel mohol podniknúť. Ide zároveň o signál pre Tel Aviv, že EÚ je ochotná konať, ak sa situácia v Pásme Gazy nezlepší.



Viac ako dva milióny obyvateľov v Pásme Gazy čelia prehlbujúcej sa humanitárnej kríze vrátane hladu a podvýživy. Izrael v dôsledku toho v posledných dňoch ustúpil medzinárodnému tlaku a povolil väčší prísun pomoci na zničené územie, pričom zaviedol prestávky v bojoch v niektorých oblastiach.