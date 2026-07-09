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EK navrhla súbor nových sankcií zameraných aj na prevádzačov migrantov
Reuters pripomína, že na pôde Európskej únie sa vedú intenzívne diskusie o migračnej politike 27-členného bloku.
Autor TASR
Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia vo štvrtok navrhla súbor nových sankcií zameraných na prevádzačov migrantov, obchodníkov s ľuďmi a iné osoby podieľajúce sa na organizovanom zločine. V rámci predložených opatrení by páchateľom takýchto zločinov bolo možné zmraziť majetok a uvaliť na nich zákaz vycestovať do EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Všetci máme spoločný cieľ. Donútiť ich, aby ukončili svoju činnosť a zachrániť tak životy tisícov ľudí, ktorí snívajú o lepšom živote,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „My v Európe musíme byť tými, ktorí rozhodujú o tom, kto k nám príde a za akých okolností,“ zdôraznila. Návrh Komisie musí ešte schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.
Reuters pripomína, že na pôde Európskej únie sa vedú intenzívne diskusie o migračnej politike 27-členného bloku.
V júni Európsky parlament schválil reformu migračnej politiky, ktorej cieľom je zefektívniť vyhostenia a povoliť zriaďovanie návratových centier pre migrantov mimo územia EÚ. Toto opatrenie vyvolalo kritiku zo strany krajín ako Francúzsko a Španielsko, ktoré tvrdia, že je príliš prísne a oslabuje azylovú ochranu.
„Všetci máme spoločný cieľ. Donútiť ich, aby ukončili svoju činnosť a zachrániť tak životy tisícov ľudí, ktorí snívajú o lepšom živote,“ uviedla vo vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „My v Európe musíme byť tými, ktorí rozhodujú o tom, kto k nám príde a za akých okolností,“ zdôraznila. Návrh Komisie musí ešte schváliť Rada EÚ a Európsky parlament.
Reuters pripomína, že na pôde Európskej únie sa vedú intenzívne diskusie o migračnej politike 27-členného bloku.
V júni Európsky parlament schválil reformu migračnej politiky, ktorej cieľom je zefektívniť vyhostenia a povoliť zriaďovanie návratových centier pre migrantov mimo územia EÚ. Toto opatrenie vyvolalo kritiku zo strany krajín ako Francúzsko a Španielsko, ktoré tvrdia, že je príliš prísne a oslabuje azylovú ochranu.