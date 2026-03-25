Streda 25. marec 2026
EK navrhla väčšiu rolu EÚ v tribunáli pre zločin agresie voči Ukrajine

Hasiči hasia požiar po útoku ruského dronu v Záporoží na Ukrajine v pondelok 16. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 25. marca (TASR) – Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že spustila proces zameraný na to, aby sa Európska únia stala „zakladajúcim členom“ osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine, ktorý vznikne v rámci Rady Európy (RE). TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a tlačovej správy EK.

Osobitný tribunál bude mať mandát stíhať vysokopostavených politických a vojenských lídrov za zločin agresie voči Ukrajine po invázii Ruska z roku 2022. Vzniká po dohode, ktorú s RE vlani podpísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ak členské štáty EÚ schvália návrh EK, Únia bude ako zakladajúci člen tribunálu zohrávať ústrednú úlohu pri jeho činnosti vrátane výberu sudcov a prokurátorov.

„Spravodlivosť pre obete agresie je najlepšou cestou k trvalému mieru,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. „Hľadanie spravodlivosti je rovnako odstrašujúce pre potenciálnych agresorov,“ dodala.

„Je to rozhodný krok k zriadeniu osobitného tribunálu a zaistenie toho, že voči zodpovedným za zločin agresie Ruska bude vyvodená zodpovednosť,“ uviedol eurokomisár pre demokraciu, spravodlivosť a právny štát Michael McGrath.

EÚ už pomohla pripraviť zakladajúce právne texty osobitného tribunálu, ktorý politicky schválila medzinárodná koalícia štátov a medzinárodných organizácii v máji 2025, a prispela desiatimi miliónmi eur na prípravu jeho prevádzky.
