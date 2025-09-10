Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EK navrhne čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Európska komisia navrhne Rade EÚ čiastočné pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom v otázkach týkajúcich sa obchodu, oznámila v stredu šéfka EK Ursula von der Leyenová. V prejave o stave Únie pred europoslancami v Štrasburgu pripustila, že nájsť väčšinu na podporu tohto kroku v Rade bude náročné. Okrem toho navrhne aj uvalenie sankcií na extrémistických izraelských ministrov a násilných osadníkov. Súčasnú situáciu v Pásme Gazy označila za neprijateľnú, informuje TASR.
.

