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EK navrhuje opatrenia na obmedzenie dovozu tovaru zo židovských osád
Jedným z návrhov, ktoré sa momentálne zvažujú, je zavedenie systému dovozných licencií.
Autor TASR
Brusel 9. júla (TASR) - Európska komisia navrhuje niekoľko opatrení na sprísnenie obmedzenia dovozu tovaru z nelegálnych izraelských osád na okupovanom Západnom brehu rieky Jordán. Príslušný dokument zaslala tento týždeň členským štátom EÚ. Informuje o tom magazín Politico, píše TASR.
Jedným z návrhov, ktoré sa momentálne zvažujú, je zavedenie systému dovozných licencií. V jeho rámci by tovar z nelegálnych židovských osád potreboval na vývoz do EÚ osobitné povolenie. Ďalšími možnosťami sú clá alebo úplný zákaz dovozu. Ministri o nich budú rokovať 13. júla na zasadnutí v Bruseli.
V dokumente, ktorý si vyžiadala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po júnovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Únie v Luxemburgu, sa uvádza, že „posilnené vynucovanie predpisov môže znížiť dovoz z osád smerujúci do EÚ v rozpore s platnými pravidlami, a to bez potreby nových právnych nástrojov EÚ“.
Hoci dokument vymedzuje technické spôsoby zavedenia obchodných opatrení voči Izraelu, jednoznačne z neho vyplýva, že podľa Bruselu by išlo predovšetkým o politický krok - sčasti aj pre to, že objem obchodu medzi EÚ a osadami je zanedbateľný, napísal portál Euractiv.
Európska komisia už skôr predstavila návrhy na možné obmedzenie obchodu z izraelských osád a uvalenie sankcií na extrémistických izraelských ministrov. Tieto opatrenia ale momentálne nemajú dostatočnú podporu medzi členskými štátmi.
Pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom v plnom rozsahu alebo sankcionovanie jednotlivých politikov by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas všetkých 27 krajín EÚ. Také Česko už avizovalo, že proti akémukoľvek takémuto kroku uplatní veto.
Západný breh Jordánu je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov. Viac ako 500.000 Izraelčanov žije na tomto okupovanom území v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo zároveň k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.
Jedným z návrhov, ktoré sa momentálne zvažujú, je zavedenie systému dovozných licencií. V jeho rámci by tovar z nelegálnych židovských osád potreboval na vývoz do EÚ osobitné povolenie. Ďalšími možnosťami sú clá alebo úplný zákaz dovozu. Ministri o nich budú rokovať 13. júla na zasadnutí v Bruseli.
V dokumente, ktorý si vyžiadala šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po júnovom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Únie v Luxemburgu, sa uvádza, že „posilnené vynucovanie predpisov môže znížiť dovoz z osád smerujúci do EÚ v rozpore s platnými pravidlami, a to bez potreby nových právnych nástrojov EÚ“.
Hoci dokument vymedzuje technické spôsoby zavedenia obchodných opatrení voči Izraelu, jednoznačne z neho vyplýva, že podľa Bruselu by išlo predovšetkým o politický krok - sčasti aj pre to, že objem obchodu medzi EÚ a osadami je zanedbateľný, napísal portál Euractiv.
Európska komisia už skôr predstavila návrhy na možné obmedzenie obchodu z izraelských osád a uvalenie sankcií na extrémistických izraelských ministrov. Tieto opatrenia ale momentálne nemajú dostatočnú podporu medzi členskými štátmi.
Pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom v plnom rozsahu alebo sankcionovanie jednotlivých politikov by si vyžadovalo jednomyseľný súhlas všetkých 27 krajín EÚ. Také Česko už avizovalo, že proti akémukoľvek takémuto kroku uplatní veto.
Západný breh Jordánu je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov. Viac ako 500.000 Izraelčanov žije na tomto okupovanom území v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 došlo zároveň k nárastu počtu útokov izraelských osadníkov na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.