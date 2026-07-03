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EK navrhuje päť nových cezhraničných obranných projektov

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Brusel - Úradník sa chráni pred slnkom sakom, pri kráčaní v štvrti EÚ počas vlny horúčav v Bruseli 25. júna 2026. Foto: TASR/AP

Medzi návrhmi je protidronová iniciatíva 26 členských štátov, Nórska a Ukrajiny aj projekt Eastern Flank Watch so zapojením 13 členských štátov, Nórska a Ukrajiny.

Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Európska komisia v piatok navrhla päť nových cezhraničných obranných projektov, ktoré bude možné financovať z európskych fondov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Medzi návrhmi je protidronová iniciatíva 26 členských štátov, Nórska a Ukrajiny aj projekt Eastern Flank Watch so zapojením 13 členských štátov, Nórska a Ukrajiny. EK tiež navrhuje integrovaný projekt obrany námorného priestoru a morského dna, projekt protivzdušnej a protiraketovej obrany vrátane včasného varovania a obranný projekt s využitím vesmírnych prostriedkov.

Aby bol projekt zahrnutý do kategórie Európske obranné projekty spoločného záujmu (EDPCI), musí podporovať inovácie, konkurencieschopnosť európskej obrannej priemyselnej základne a znižovať rozdrobennosť trhu.

V rámci Európskeho programu pre obranný priemysel (EDIP) je na projekty EDPCI vyčlenených 325 miliónov eur a v budúcnosti sa to môže zvýšiť. Navrhované projekty podliehajú schváleniu Radou EÚ.
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