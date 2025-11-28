< sekcia Zahraničie
EK: Návšteva Orbána v Moskve je jeho vlastná iniciatíva
Hovorkyňa dodala, že Komisia hodnotí každý krok v zahraničnej politike z toho hľadiska, do akej miery poslúži jednote EÚ a spoločne vypracovanému postoju k otázke ruskej agresie voči Ukrajine.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 28. novembra (TASR) - Stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidenom Vladimirom Putinom v piatok v Moskve bolo Orbánovou vlastnou iniciatívou a nemožno ju vnímať ako diplomatický krok s mandátom Európskej únie. Podľa servera portfolio.hu to uviedla v Bruseli hovorkyňa Európskej komisie Paula Pinhová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Postoj inštitúcií EÚ je nezmenený: lídri členských štátov nemôžu individuálne zastupovať EÚ v rokovaniach, ktoré ovplyvňujú spoločnú európsku zahraničnú politiku,“ uzavrela Pinhová.
