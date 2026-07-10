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EK: Návykový dizajn Facebooku a Instagramu porušuje pravidlá EÚ
Predbežné zistenia EK sú súčasťou vyšetrovania dodržiavania DSA spoločnosťou Meta, ktoré sa začalo 16. mája 2024.
Autor TASR
Brusel 10. júla (TASR) - Americká spoločnosť Meta musí upraviť návykový dizajn svojich sociálnych sietí Facebook a Instagram, inak jej hrozí vysoká pokuta za porušenie nariadenia Európskej únie o digitálnych službách (DSA). Vyplýva to z predbežných zistení Európskej komisie (EK) zverejnených v piatok, informuje TASR.
EK tvrdí, že technologický gigant dostatočne neobmedzil riziká, ktoré jeho platformy predstavujú najmä pre deti a ďalšie zraniteľné skupiny používateľov. Brusel kritizuje predovšetkým funkcie navrhnuté tak, aby používateľov udržali čo najdlhšie online vrátane vysoko personalizovaného obsahu či automatického prehrávania videí.
„Ochrana fyzického a duševného zdravia Európanov musí byť prioritou platforiem sociálnych médií,“ uviedla eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová. EK preto od spoločnosti požaduje zmeny dizajnu oboch sociálnych sietí vrátane vypnutia alebo obmedzenia funkcií, ktoré podľa nej podporujú návykové správanie.
Meta uviedla, že s predbežnými zisteniami nesúhlasí, no bude s EÚ naďalej konštruktívne spolupracovať. Zároveň má možnosť predložiť Komisii svoje písomné stanovisko. Ak EK svoje závery po ukončení konania potvrdí, spoločnosti môže uložiť pokutu až do výšky šiestich percent jej celosvetového ročného obratu.
Predbežné zistenia EK sú súčasťou vyšetrovania dodržiavania DSA spoločnosťou Meta, ktoré sa začalo 16. mája 2024.
Európska únia v posledných mesiacoch zintenzívnila tlak na veľké technologické spoločnosti, aby lepšie chránili používateľov internetu, najmä deti a mladistvých, pripomína agentúra AFP.
EK tvrdí, že technologický gigant dostatočne neobmedzil riziká, ktoré jeho platformy predstavujú najmä pre deti a ďalšie zraniteľné skupiny používateľov. Brusel kritizuje predovšetkým funkcie navrhnuté tak, aby používateľov udržali čo najdlhšie online vrátane vysoko personalizovaného obsahu či automatického prehrávania videí.
„Ochrana fyzického a duševného zdravia Európanov musí byť prioritou platforiem sociálnych médií,“ uviedla eurokomisárka pre technológie Henna Virkkunenová. EK preto od spoločnosti požaduje zmeny dizajnu oboch sociálnych sietí vrátane vypnutia alebo obmedzenia funkcií, ktoré podľa nej podporujú návykové správanie.
Meta uviedla, že s predbežnými zisteniami nesúhlasí, no bude s EÚ naďalej konštruktívne spolupracovať. Zároveň má možnosť predložiť Komisii svoje písomné stanovisko. Ak EK svoje závery po ukončení konania potvrdí, spoločnosti môže uložiť pokutu až do výšky šiestich percent jej celosvetového ročného obratu.
Predbežné zistenia EK sú súčasťou vyšetrovania dodržiavania DSA spoločnosťou Meta, ktoré sa začalo 16. mája 2024.
Európska únia v posledných mesiacoch zintenzívnila tlak na veľké technologické spoločnosti, aby lepšie chránili používateľov internetu, najmä deti a mladistvých, pripomína agentúra AFP.