Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. marec 2026Meniny má Fridrich
< sekcia Zahraničie

EK neočakáva pre konflikt v Iráne masovú migráciu do Európy

.
Irackí Kurdi sedia pred svojimi zničenými domami po dronovom útoku Iránu v irackom meste Arbíl 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Eurokomisárovo vyhlásenie prišlo po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom o situácii a opatreniach Ankary na hraniciach s Iránom.

Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Eskalujúci konflikt na Blízkom východe by podľa Európskej komisie nemal vyvolať masovú migráciu do Európy. V stredu to pre nemecký denník Bild uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Eurokomisárovo vyhlásenie prišlo po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom o situácii a opatreniach Ankary na hraniciach s Iránom, na ktorý Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly útok.

Podľa Brunnera ho Fidan zároveň ubezpečil, že Turecko zostáva odhodlané udržiavať úzku spoluprácu s Európskou úniou. Obe strany majú záujem túto spoluprácu ešte posilniť, dodal rakúsky eurokomisár.

Brunner už v pondelok uviedol, že na vonkajších hraniciach Iránu zatiaľ nezaznamenali výraznejšie migračné pohyby. Úrady však situáciu naďalej monitorujú a zostávajú v úzkom kontakte s partnermi na Blízkom východe aj s medzinárodnými organizáciami.

Turecký minister vnútra Mustafa Čiftči v stredu oznámil, že vláda pripravila plány pre prípad možného prílevu ľudí utekajúcich pred vojnou. Opatrenia zahŕňajú výstavbu stanových táborov či povolenie na vstup do krajiny za kontrolovaných podmienok.

Svedok v pondelok pre agentúru Reuters uviedol, že videl stovky Iráncov prekračujúcich hranicu do Turecka, pričom ďalší údajne čakali na prechod. Podľa Čiftčiho úrady dostali informáciu, že Irán obmedzuje odchod vlastných občanov z krajiny, no umožňuje vycestovať tureckým občanom a štátnym príslušníkom tretích krajín.
.

Neprehliadnite

ONLINE: Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme