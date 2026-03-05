< sekcia Zahraničie
EK neočakáva pre konflikt v Iráne masovú migráciu do Európy
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Eskalujúci konflikt na Blízkom východe by podľa Európskej komisie nemal vyvolať masovú migráciu do Európy. V stredu to pre nemecký denník Bild uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Eurokomisárovo vyhlásenie prišlo po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom o situácii a opatreniach Ankary na hraniciach s Iránom, na ktorý Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly útok.
Podľa Brunnera ho Fidan zároveň ubezpečil, že Turecko zostáva odhodlané udržiavať úzku spoluprácu s Európskou úniou. Obe strany majú záujem túto spoluprácu ešte posilniť, dodal rakúsky eurokomisár.
Brunner už v pondelok uviedol, že na vonkajších hraniciach Iránu zatiaľ nezaznamenali výraznejšie migračné pohyby. Úrady však situáciu naďalej monitorujú a zostávajú v úzkom kontakte s partnermi na Blízkom východe aj s medzinárodnými organizáciami.
Turecký minister vnútra Mustafa Čiftči v stredu oznámil, že vláda pripravila plány pre prípad možného prílevu ľudí utekajúcich pred vojnou. Opatrenia zahŕňajú výstavbu stanových táborov či povolenie na vstup do krajiny za kontrolovaných podmienok.
Svedok v pondelok pre agentúru Reuters uviedol, že videl stovky Iráncov prekračujúcich hranicu do Turecka, pričom ďalší údajne čakali na prechod. Podľa Čiftčiho úrady dostali informáciu, že Irán obmedzuje odchod vlastných občanov z krajiny, no umožňuje vycestovať tureckým občanom a štátnym príslušníkom tretích krajín.
