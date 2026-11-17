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EK: Nežná revolúcia prispela k Európe založenej na slobode
Nežná revolúcia priniesla koniec komunistického režimu v Československu.
Autor TASR
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Brusel 17. novembra (TASR) - Nenásilný odpor demonštrantov počas Nežnej revolúcie v roku 1989 prispel k formovaniu Európy založenej na slobode a demokracii. Pri príležitosti 17. novembra to na sieti X uviedla Európska komisia, píše TASR.
„Presne pred 37 rokmi sa začala vo vtedajšom Československu Nežná revolúcia. Tisíce ľudí vyšli do ulíc, aby požadovali demokraciu, slobodu a zmenu. Ich pokojný boj otvoril dvere novej kapitole v ich histórii a prispel k vytvoreniu Európy založenej na slobode a demokracii,“ napísala eurokomisia vo vyhlásení.
Týmto dňom sa podľa nej pripomína „sila solidarity, odvaha vyjadriť svoj názor a neutíchajúca nádej na Európu zjednotenú v slobode“.
Nežná revolúcia priniesla koniec komunistického režimu v Československu. Došlo k prechodu od diktatúry jednej vládnucej komunistickej strany k demokratickému politickému systému, v ktorom sa začali uplatňovať princípy demokracie, slobody a politickej plurality. Postupne sa obnovilo súkromné vlastníctvo a začala sa transformácia centrálne plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo.
Od roku 2001 sa na Slovensku pripomína 17. november ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. V súčasnosti však nie je dňom pracovného pokoja, rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v septembri 2025. Zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.
„Presne pred 37 rokmi sa začala vo vtedajšom Československu Nežná revolúcia. Tisíce ľudí vyšli do ulíc, aby požadovali demokraciu, slobodu a zmenu. Ich pokojný boj otvoril dvere novej kapitole v ich histórii a prispel k vytvoreniu Európy založenej na slobode a demokracii,“ napísala eurokomisia vo vyhlásení.
Týmto dňom sa podľa nej pripomína „sila solidarity, odvaha vyjadriť svoj názor a neutíchajúca nádej na Európu zjednotenú v slobode“.
Nežná revolúcia priniesla koniec komunistického režimu v Československu. Došlo k prechodu od diktatúry jednej vládnucej komunistickej strany k demokratickému politickému systému, v ktorom sa začali uplatňovať princípy demokracie, slobody a politickej plurality. Postupne sa obnovilo súkromné vlastníctvo a začala sa transformácia centrálne plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo.
Od roku 2001 sa na Slovensku pripomína 17. november ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu. V súčasnosti však nie je dňom pracovného pokoja, rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR v septembri 2025. Zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.