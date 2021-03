Novinári sa od marca môžu uchádzať o cenu Lorenza Nataliho

Brusel 1. marca (TASR) - Novinári z celého sveta môžu od marca podávať prihlášky do novinárskej súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Cena sa pod záštitou Európskej komisie udeľuje novinárom za ich odvážne spravodajstvo a príbehy o ľuďoch a planéte, ktoré poukazujú na niektoré z najväčších výziev súčasnosti. Prihlášky môžu posielať do 19. apríla. Víťazi získajú odmenu vo výške 10.000 eur.



Podľa slov eurokomisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej Európska únia cenou Lorenza Nataliho za žurnalistiku odmeňuje novinárov, ktorí často podstupujú veľké osobné riziko, aby podali správy a podelili sa o príbehy odhaľujúce problémy nespravodlivosti, nerovnosti a zhoršovania stavu životného prostredia.



Cenou Lorenza Nataliho sa už takmer tri desaťročia oceňujú správy týkajúce sa okrem iného boja proti nerovnosti a chudobe; vytvárania pracovných miest; podpory udržateľného rozvoja; ochrany životného prostredia, biodiverzity a klímy; pripojenia ľudí k internetu a pomoci pri podnikaní online; zlepšovania prístupu k vzdelávaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti; či posilňovania mieru, demokracie a ľudských práv.



Novinári sa môžu prihlásiť v jednej z troch kategórií: Hlavná cena (za príspevky uverejnené v médiu so sídlom v jednej z partnerských krajín EÚ); Európska cena (príspevky uverejnené v médiu so sídlom v členskom štáte EÚ); Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára (za príspevky od novinárov mladších ako 30 rokov uverejnené v médiách so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v niektorej z jej partnerských krajín).



Víťaz kategórie pre najlepšieho začínajúceho novinára získa okrem finančnej odmeny aj možnosť vyskúšať si prácu v jednom z partnerských médií. Víťazov - po jednom z každej kategórie - vyberá porota zložená z novinárov a odborníkov na medzinárodný rozvoj z celého sveta.



Európska komisia začala súťaž o novinársku cenu v roku 1992. Cena je pomenovaná po Lorenzovi Natalim, bývalom eurokomisárovi pre rozvoj a obhajcovi slobody prejavu, demokracie, ľudských práv a rozvoja.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)