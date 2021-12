Európska komisia: Nový poľský zákon ohrozuje slobodu a pluralitu médií

Brusel 20. decembra (TASR) - Poľský nový mediálny zákon by mohol násilnou zmenou vlastníckej štruktúry mediálnych spoločností ohroziť slobodu a pluralitu médií v krajine. Uviedol to v pondelok na brífingu v Bruseli hovorca Európskej komisie (EK) Christian Wigand. Informovala o tom agentúra PAP.



Wigand povedal, že eurokomisia sledovala nedávny vývoj situácie v Poľsku "s hlbokým znepokojením". EK očakáva, že členské štáty zabezpečia, aby ich politika a legislatíva nemali negatívny vplyv na ich záväzky zaistiť slobodu, nezávislosť a rozmanitosť mediálneho prostredia, skonštatoval.



Wigand dodal, že predmetný poľský zákon vytvorí ďalší tlak na mediálny sektor v krajine.



Novelu mediálneho zákona prijal v lete poľský Sejm, aby ho následne horná komora parlamentu, Senát, s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci dolnej komory tento piatok o zákone prekvapivo znova hlasovali a opätovne ho schválili.



Na rade je teraz prezident Andrzej Duda, ktorý je spriaznený s vládnucou konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Duda v lete avizoval, že návrh zákona bude vetovať z obáv o slobodu podnikania a prejavu a tiež o vzťahy so zahraničnými partnermi, predovšetkým USA. V piatok však povedal, že ho ešte musí preskúmať, napísala agentúra AP.



Kritici vidia v novelizácii mediálneho zákona pokus pravicovo-populistickej vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 s americkými vlastníkmi za jej kritické reportáže.



Podľa navrhovanej novely subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmú byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí. TVN24 je jej spravodajský kanál.



Poľský vládny kabinet tvrdí, že novela zákona ochráni poľské mediálne prostredie pred zahraničnými potenciálne nepriateľskými aktérmi, ako je Rusko.