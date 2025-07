O pôžičky na obranu z programu SAFE požiadalo 18 krajín vrátane SR

Brusel 30. júla (TASR) - Dovedna 18 krajín Európskej únie vrátane Slovenska žiada o pôžičky na obranu v celkovej výške za prinajmenšom 127 miliárd eur z nového programu SAFE (Security Action for Europe). Oznámila to v stredu Európska komisia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Nový špecializovaný program SAFE, ktorý poskytne členským štátom výhodné pôžičky z rozpočtu EÚ, predstavila EK v marci v rámci tzv. bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožňuje nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie až za 150 miliárd eur. Mechanizmus v máji odobrili v Rade Európskej únie jednotlivé členské krajiny, čím ho v podstate spustili.



„Silný záujem o program SAFE, s potenciálnymi obrannými nákupmi vo výške za najmenej 127 miliárd eur, dokazuje jednotu a ambície EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany,“ uviedol eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius.



Záujem o výhodné pôžičky z tohto programu dosiaľ prejavilo 18 členských krajín vrátane Slovenska. Ďalšími žiadateľmi sú Česko, Poľsko, Maďarsko, ako aj Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Fínsko. Podávanie žiadostí na pôžičky z programu je možné do konca novembra, píše AFP, podľa ktorej Brusel dúfa, že žiadaná suma ešte stúpne.



EÚ tento rok spustila viacero iniciatív, ktorých cieľom je posilniť európske obranné kapacity a znížiť závislosť od NATO a Spojených štátov. Okrem uvedeného mechanizmu SAFE napríklad zmiernila svoje rozpočtové pravidlá, aby tak umožnila krajinám voľnejšie míňať prostriedky na obranu.