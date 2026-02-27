< sekcia Zahraničie
EK: O preprave ruskej ropy cez ropovod Adria musí rozhodnúť Chorvátsko
Chorvátsko minulý týždeň vyhlásilo, že nepovolí prepravu ruskej ropy do Maďarska a na SR prostredníctvom Adrie.
Autor TASR
Brusel 27. februára (TASR) - Členské štáty EÚ sú zodpovedné za uplatňovanie sankcií a preto je na rozhodnutí Chorvátska, či cez ropovod Adria povolí prepravu ruskej ropy. Hovorkyňa Európskej komisie (EK) Anna-Kaisa Itkonenová tak v piatok reagovala na novinársku otázku, či Chorvátsko môže dodávať na Slovensko a do Maďarska ruskú ropu cez ropovod Adria, píše TASR podľa správy agentúry HINA.
EÚ v rámci šiesteho balíka protiruských sankcií v júni 2022 zakázala dovoz ruskej ropy po mori. Maďarsko, Slovensko a Česko ako vnútrozemské krajiny vtedy získali výnimku v prípade, ak by neboli možné jej dodávky ropovodmi. Chorvátsko minulý týždeň vyhlásilo, že nepovolí prepravu ruskej ropy do Maďarska a na SR prostredníctvom Adrie.
Maďarská ropná spoločnosť MOL vo štvrtok vyzvala chorvátsku firmu JANAF ako prevádzkovateľa ropovodu Adria, aby „okamžite poskytla záruky, že umožní prechod nesankcionovaných dodávok ruskej ropy prichádzajúcich po mori“. „Podľa sankcií EÚ a USA tak musí chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu urobiť. MOL očakáva od chorvátskej spoločnosti priamu odpoveď najneskôr do 27. februára 2026. V prípade odmietnutia sa MOL môže obrátiť na Európsku komisiu a podať žalobu o náhradu škody,“ oznámila maďarská spoločnosť.
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v stredu uviedol, že na zachovanie výnimky neexistuje žiaden skutočný dôvod. Uviedol tiež, že Slovensku a Maďarsku „nie je problém dodať všetko, čo potrebujú“ a že ropovod Adria nie je len alternatívou alebo sekundárnou zásobovacou trasou, ale dokáže slúžiť aj ako primárny ropovod pre obe krajiny.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Podľa Ukrajiny ho poškodil ruský útok v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
EÚ v rámci šiesteho balíka protiruských sankcií v júni 2022 zakázala dovoz ruskej ropy po mori. Maďarsko, Slovensko a Česko ako vnútrozemské krajiny vtedy získali výnimku v prípade, ak by neboli možné jej dodávky ropovodmi. Chorvátsko minulý týždeň vyhlásilo, že nepovolí prepravu ruskej ropy do Maďarska a na SR prostredníctvom Adrie.
Maďarská ropná spoločnosť MOL vo štvrtok vyzvala chorvátsku firmu JANAF ako prevádzkovateľa ropovodu Adria, aby „okamžite poskytla záruky, že umožní prechod nesankcionovaných dodávok ruskej ropy prichádzajúcich po mori“. „Podľa sankcií EÚ a USA tak musí chorvátsky prevádzkovateľ ropovodu urobiť. MOL očakáva od chorvátskej spoločnosti priamu odpoveď najneskôr do 27. februára 2026. V prípade odmietnutia sa MOL môže obrátiť na Európsku komisiu a podať žalobu o náhradu škody,“ oznámila maďarská spoločnosť.
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič v stredu uviedol, že na zachovanie výnimky neexistuje žiaden skutočný dôvod. Uviedol tiež, že Slovensku a Maďarsku „nie je problém dodať všetko, čo potrebujú“ a že ropovod Adria nie je len alternatívou alebo sekundárnou zásobovacou trasou, ale dokáže slúžiť aj ako primárny ropovod pre obe krajiny.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Podľa Ukrajiny ho poškodil ruský útok v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.