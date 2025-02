Eurokomisia: Zriadili sa právne základy tribunálu pre agresiu Ruska

Brusel 4. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že jej odborníci spolu s expertmi Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Rady Európy, Ukrajiny a ďalších 37 štátov sa dohodli na právnych základoch pre zriadenie osobitného tribunálu, ktorý má súdiť Rusko za "zločin agresie" proti Ukrajine. Návrhy na jeho vytvorenie sa objavili už pred viac než dvomi rokmi, brzdili ho však spory o právny rámec a fungovanie tribunálu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



EK zároveň odporučila Rade EÚ, aby sa zúčastnila na formálnych rokovaniach o zriadení medzinárodnej komisie pre pohľadávky Ukrajiny, ktorá by sa venovala odškodneniu obetí vojny.



"Keď sa Rusko rozhodlo prekročiť ukrajinské hranice tankami, dopustilo sa jedného z najzávažnejších porušení Charty OSN: zločinu agresie. Teraz prichádza spravodlivosť, spravodlivosť pre Ukrajinu," uviedla vo vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Kedy bude tribunál funkčný, nateraz nie je známe. Podľa Bruselu však bude mať právomoc brať na zodpovednosť ruských politických a vojenských predstaviteľov, ktorí sú najviac zodpovední za zločiny agresie voči Ukrajine. Zriadený bude na základe dohody medzi ukrajinskou vládou a Radou Európy a jeho jurisdikcia sa bude odvíjať od Kyjeva.



Eurokomisár pre demokraciu a právny štát Michael McGrath objasnil, že na vypracovanie konečného návrhu zostáva vyriešiť niekoľko technických náležitostí, no dúfa, že sa práce ukončia v blízkej budúcnosti.



Osobitný tribunál je špeciálne určený na súdenie Ruska za "zločin agresie", na ktorý Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu nemá právomoc. ICC v marci 2023 vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina i ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovú-Belovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl.



Ukrajinskí a medzinárodní vyšetrovatelia v snahe vyvodiť zodpovednosť voči Rusku naďalej pokračujú v dokumentovaní tisícov zločinov spáchaných počas vojny. Kyjev tvrdí, že preveruje viac ako 140.000 prípadov možných vojnových zločinov na Ukrajine.