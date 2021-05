EK odmieta pristúpenie Spojeného kráľovstva k Luganskému dohovoru

Brusel 4. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila svoj negatívny postoj k žiadosti Spojeného kráľovstva o pristúpenie k Luganskému dohovoru s platnosťou od 1. januára 2021. Ide o medzinárodný dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.



Uvedený dohovor okrem iného rozširuje výhody právneho rámca EÚ pre uznávanie a výkon občianskych a obchodných rozsudkov na štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. EÚ je súčasťou Luganského dohovoru od roku 2007.



Krajiny EZVO sa aspoň čiastočne zúčastňujú na vnútornom trhu EÚ, ktorý zahŕňa voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb.



Vzhľadom na rozhodnutie Británie opustiť EÚ, jej jednotný trh a colnú úniu, ako aj rozhodnutie Londýna mať s EÚ "vzdialenejší" vzťah, ako majú krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a EZVO, eurokomisia oznámila, že Únia by nemala súhlasiť so žiadosťou Spojeného kráľovstva o pripojenie sa k Luganskému dohovoru.



Rovnako ako so všetkými ostatnými tretími krajinami chce EÚ budovať spoluprácu s Britániou v rámci mnohostranných Haagskych dohovorov.



Komisia uviedla, že dôkladne posúdila túto žiadosť Spojeného kráľovstva a diskutovala o nej s členskými štátmi EÚ. A spresnila, že správny rámec pre budúcu spoluprácu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom v oblasti občianskych a obchodných vecí poskytujú namiesto Luganského dohovoru práve mnohostranné Haagske dohovory.



Európsky parlament a Rada EÚ (členské krajiny) sa môžu k tejto záležitosti vyjadriť ešte pred tým, ako eurokomisia zodpovedajúcim spôsobom informuje švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vystupuje v úlohe depozitára Luganského dohovoru.



S britskou žiadosťou musia súhlasiť všetky účastnícke krajiny Luganského dohovoru vrátane EÚ. Z krajín EZVO žiadosť Londýna už v marci tohto roku podporil Island.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)