EK odmietla kritiku plánu na zníženie emisií v EÚ o 55 percent

Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok odmietla kritiku svojho klimatického plánu pre rok 2030, v rámci ktorého plánuje znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ aspoň o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990, informovala agentúra DPA.



Nový klimatický plán prvýkrát predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu počas svojho prvého prejavu o stave EÚ na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.



"Uznávam, že nárast zo 40 na 55 (percent) je pre niektorých príliš veľa, pre iných to nie je dosť," uviedla von der Leyenová. "Pre nás je tento cieľ do roku 2030 ambiciózny, dosiahnuteľný a prospešný pre Európu."



Plán však medzičasom skritizovali niektoré členské štáty EÚ, podľa ktorých je 55 percent priveľa, pretože ich ekonomika vo veľkej miere závisí od uhoľného priemyslu, a niektorí politici obviňujú EK z falšovania čísel. Keďže nový plán počíta s absorpciou emisií lesmi a pôdou, tvrdia, že je založený na inej podstate.



"Naozaj pochybujem, že by toto v skutočnosti znamenalo (potrebu zníženia) len o 50 percent. Nevidím v tom logiku," uviedol viceprezident EK Frans Timmermans. Podľa neho lesy a pôda prijímajú emisie z atmosféry, a preto musia byť súčasťou výpočtov.



Naopak ochrancovia životného prostredia tvrdia, že podľa vedeckých výpočtov je na dosiahnutie tzv. uhlíkovej neutrality do roku 2050 potrebné znížiť emisie až o 65 percent.



Ani s touto pripomienkou však Timmermans nesúhlasí a uviedol, že si stojí za výpočtami EK. "Myslím si, že spôsob, ako sme to v našom hodnotení vplyvu vypočítali, nás dostáva na mínus 55 v roku 2030, čo nás skutočne dostane ku klimatickej neutralite v roku 2050," povedal.



Podrobný plán na dosiahnutie neutrality predstaví EK najneskôr v júni 2021.



Doposiaľ došlo len k 22-percentnému zníženiu emisií v porovnaní s úrovňami z roku 1990.



EP v stredu v súlade so snahou o celkovú dekarbonizáciu dopravy vyzval na prijatie ambicióznejších opatrení na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) aj v námornej doprave.