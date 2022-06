EK odobrila Poľsku plán obnovy a odolnosti za vyše 35 miliárd eur

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) schválila v stredu plán obnovy a odolnosti Poľska. To znamená, že Poľsko sa môže uchádzať o 23,9 miliardy eur vo forme grantov a 11,5 miliardy eur vo forme výhodných pôžičiek v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je "hnacou silou" ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Informuje spravodajca TASR.



Komisia viac ako rok zdržiavala schválenie poľského plánu obnovy z dôvodu obáv o nezávislosť súdnictva v tejto krajine.



"Európska komisia pozitívne zhodnotila plán obnovy a odolnosti Poľska," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení exekutívy EÚ pre médiá. Vyhlásenie bolo vydané pred štvrtkovou pracovnou návštevou predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej vo Varšave.



Podľa stanoviska eurokomisie podporí 35,4-miliardová finančná injekcia v dobe po pandémii koronavírusu realizáciu kľúčových investičných a reformných opatrení načrtnutých v poľskom národnom pláne obnovy a odolnosti. Poľsku zároveň umožní pokročiť v prechode na zelenú a digitálnu ekonomiku.



Komisia spresnila, že posúdila poľský plán na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Analýza Bruselu posudzovala najmä to, či investície a reformy obsiahnuté v pláne Poľska podporujú zelený a digitálny prechod, či prispejú k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri a či posilnia potenciál ekonomického rastu, tvorbu pracovných miest a hospodársku i sociálnu odolnosť.



"Schválenie tohto plánu je spojené s jasnými záväzkami Poľska o nezávislosti súdnictva, ktoré bude potrebné splniť predtým, ako bude možné uskutočniť akúkoľvek skutočnú platbu. Teším sa na realizáciu týchto reforiem," vyhlásila Von der Leyenová.



Plán predložený Varšavou obsahuje "míľniky" súvisiace s aspektmi nezávislosti súdnictva, ktoré sú dôležité pre zlepšenie investičného prostredia a vytvorenie podmienok pre účinnú implementáciu plánu obnovy a odolnosti. Poľsko musí tieto míľniky dosiahnuť skôr, ako prebehne akákoľvek platba v rámci RRF.



Poľský plán vyčleňuje 42,7 percenta celkových prostriedkov na opatrenia, ktoré podporujú ciele EÚ v oblasti klímy. Prispeje tak k dekarbonizácii poľského hospodárstva zvýšením podielu obnoviteľnej energie v energetickom mixe, ako aj k energetickej efektívnosti ekonomiky a energetickej nezávislosti, napríklad od dodávok energie z Ruska. Znamená to aj budovanie pobrežných veterných elektrární či rozvoj čistej a bezpečnej dopravy i renováciu budov, aby boli energeticky efektívnejšie.



Poliaci vyčlenili 21,3 percenta z celkovej alokácie na opatrenia, ktoré podporujú digitálny prechod. To zahŕňa investície do poskytovania univerzálneho prístupu k vysokorýchlostnému internetu, digitalizácie verejných služieb, IT vybavenia pre školy, digitálnych zručností a kybernetickej bezpečnosti.



Komisia ocenila, že poľský plán obsahuje niekoľko reforiem zameraných na zlepšenie investičného prostredia v Poľsku, čo zahŕňa komplexnú reformu disciplinárneho režimu uplatniteľného na poľských sudcov. Brusel očakáva, že to posilní dôležité aspekty nezávislosti súdnictva. Práve z dôvodu justičnej reforme zavedenej súčasnou poľskou vládou vedie EK voči Poľsku právne konanie.



Poľský plán zahŕňa aj reformy a investície smerujúce k dostupnejšiemu a efektívnejšiemu systému zdravotnej starostlivosti. Podporuje tiež modernizáciu odborného vzdelávania, prípravy a celoživotného vzdelávania s cieľom poskytnúť tie správne zručnosti pre integráciu na trhu práce.



Rada EÚ má teraz štyri týždne na to, aby sa vyjadrila k návrhu EK a rovnako ho schválila.



spravodajca TASR Jaromír Novak