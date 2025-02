Eurokomisia podporí pomoc exilovým ruským a bieloruským médiám

Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v pondelok organizácie v rámci EÚ, aby predkladali návrhy na podporu nezávislých novinárov a médií z Ruska a Bieloruska, ktorí pracujú v exile na území EÚ. Ide už o druhý takýto apel od roku 2023, informuje TASR na základe oficiálneho vyhlásenia EK.



Komisia ponúka na takýto projekt takmer tri milióny eur. Jej hlavným zámerom je zriadenie celoeurópskej platformy alebo siete mediálnych centier, ktoré podporujú pluralitné prostredie a zabezpečenie, aby mohli exiloví novinári zo zmienených krajín naďalej vytvárať a šíriť obsah bez redakčných zásahov.



Len za vlaňajší rok podľa odhadov utieklo alebo sa presťahovalo do krajín EÚ zruba 1500 nezávislých novinárov a médií z Ruska či Bieloruska.



Komisia zdôrazňuje, že podpora slobodných, nezávislých a pluralitných médií má pre ňu zásadný význam a aj do budúcna bude súčasťou jej politickej agendy. Medzinárodné či mimovládne organizácie, ako aj výskumné centrá a iné inštitúcie môžu na výzvu reagovať do 14. marca 2025.