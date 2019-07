EK opäť vyzvala Poľsko, aby zmenilo disciplinárne pravidlá pre sudcov

EK začala voči Poľsku v apríli právne konanie vo veci porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany sudcov.

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu dala poľskej vláde dva mesiace na to, aby zmenila nové disciplinárne nariadenia pre sudcov, ktoré podľa nej oslabujú ich nezávislosť. Ak sa tak nestane, prípad sa môže dostať až na Európsky súdny dvor (ECJ) v Luxemburgu. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



Keďže poľská vláda po aprílovej výzve EK pochybnosti o nových disciplinárnych opatreniach zatiaľ neodstránila, EK poslala novú formálnu výzvu, tzv. odôvodnené stanovisko. Poľsko má na odpoveď dva mesiace. V prípade, že nepodnikne požadované opatrenia, môže EK prípad postúpiť na ECJ. Tento krok by podľa AP znamenal ešte väčšie vyostrenie konfliktu EÚ s Poľskom.



Podpredseda poľskej vlády Jacek Sasin označil najnovší krok EÚ pre spravodajskú televíziu TVN24 za "zúfalý pokus o vyostrenie sporu medzi Poľskom a EÚ".



EK začala voči Poľsku v apríli právne konanie vo veci porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany sudcov. Nový disciplinárny režim z roku 2017 totiž podľa EK narúša nezávislosť poľských sudcov tým, že neposkytuje potrebné záruky na ich ochranu pred politickou kontrolou, ako to vyžaduje ECJ.



EK má tiež pochybnosti o nezávislosti novej disciplinárnej komory poľského najvyššieho súdu, ktorej členovia sú menovaní a budú dozerať na súdy nižšej inštancie s možnosťou ich sankcionovania.