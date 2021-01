Európska komisia plánuje spustiť registráciu vývozu vakcín z EÚ

Brusel 25. januára (TASR) - Európska komisia (EK) chce, aby akýkoľvek export vakcín zo štátov EÚ do tretích krajín prechádzal procesom registrácie a schvaľovania. EK tieto plány oznámila na pondelňajšej schôdzke s predstaviteľmi 27 členských štátov. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z EÚ.



Príslušný register by sa mal spustiť v priebehu niekoľkých dní a mal by zaznamenávať, ktorí výrobcovia dodajú koľko vakcín vyrobených v EÚ do tretích krajín.



Výrobcovia vakcín budú tiež potrebovať licenciu na export. Ako spresnili zdroje z EÚ, získanie takejto licencie by sa nemalo týkať exportu z humanitárnych dôvodov. Iniciatíva EK je zameraná na zvýšenie transparentnosti.



Za povinné schvaľovanie vývozu vakcín proti koronavírusu zo strany EÚ sa vyslovil napríklad i nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



Informácie súvisiace s vývozom vakcín z EÚ prichádzajú v čase, keď euroblok bojuje s oneskorenými dodávkami a nedostatkom vakcín proti novému koronavírusu. Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca už minulý piatok oznámila, že namiesto plánovaných 80 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu doručí do EÚ do konca marca len 31 miliónov.