EK plánuje úplný zákaz dovozu ruskej ropy 3 dni po voľbách v Maďarsku
Informáciu potvrdilo viacero predstaviteľov EÚ, z ktorých dvaja uviedli, že načasovanie nebolo náhodné.
Autor TASR
Budapešť 24. februára (TASR) - Európska komisia predloží 15. apríla, tri dni po maďarských parlamentných voľbách, právny návrh na trvalý zákaz dovozu ruskej ropy. Uviedol to v utorok server hang.hu s odvolaním sa na dokument predstaviteľov Európskej únie, ktorý získali agentúry Bloomberg a Reuters, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Informáciu potvrdilo viacero predstaviteľov EÚ, z ktorých dvaja uviedli, že načasovanie nebolo náhodné. Komisia sa podľa nich chce vyhnúť tomu, aby sa zákaz dovozu ruskej ropy stal témou predvolebnej kampane.
Podľa najnovších plánov EÚ do konca roka 2027 úplne zakáže dovoz všetkých ruských fosílnych palív vrátane ropy prepravovanej ropovodmi. Brusel predtým zaviazal členské štáty, aby pripravili plány alternatívnych dodávateľských trás, ale od roku 2022 majú Maďarsko a Slovensko neobmedzenú výnimku zo zákazu dovozu ruskej ropy prepravovanej ropovodmi. Koncom januára však ruský útok poškodil ukrajinskú časť ropovodu Družba, preto boli dodávky do rafinérií MOL v Száhalombatte a Bratislave zastavené.
EÚ už uvalila sankcie na dovoz ruskej ropy prepravovanej po mori. Chce však zaviesť úplné zastavenie dovozu ruskej ropy, ktoré by zostalo v platnosti aj v prípade, že mierová dohoda o vojne na Ukrajine povedie k zrušeniu sankcií EÚ.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a Slovenska cez ropovod Družba boli pozastavené 27. januára po tom, čo Kyjev oznámil, že ruský útok dronom zasiahol zariadenie ropovodu na západe Ukrajiny. Slovensko a Maďarsko tvrdia, že za dlhotrvajúci výpadok je zodpovedná Ukrajina. Kyjev tvrdí, že sa ropovod snaží opraviť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)