EK podpísala s Palestínčanmi dokument o strategickom rozvoji po vojne

Brusel 19. júla (TASR) - Európska komisia (EK) a Palestínska samospráva v piatok podpísali spoločný dokument, v ktorom stanovili stratégiu na riešenie kritickej rozpočtovej a fiškálnej situácie Palestínskej samosprávy a palestínskeho hospodárstva v dôsledku vojny v Pásme Gazy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá spresnila, že Izraelčania, Palestínčania a celý región si zaslúžia mier, bezpečnosť a stabilitu. Dodala, že dvojštátne riešenie, ktoré podporuje EÚ, je najlepší spôsob, ako to zabezpečiť.



"Spoločnou stratégiou podporujeme reformné úsilie Palestínskej samosprávy. Vytvárame základy pre ekonomickú a politickú stabilitu na Západnom brehu a základy pre obnovu Pásma Gazy. Potrebujeme okamžité a trvalé prímerie a musíme sa pripraviť to, keď prímerie vstúpi do platnosti," vysvetlila.



Dohodnutá stratégia sa zameriava na stabilizáciu Palestínskej samosprávy a hospodárstva na Západnom brehu Jordánu. Spolu so zásadným reformným programom Palestínskej samosprávy kladie základy obnovy a budovania odolnosti. Zameria sa aj na vytvorenie lepších podmienok na obnovu Pásma Gazy, keď to okolnosti umožnia.



Ako prvý krok EÚ poskytne Palestínskej samospráve krátkodobú núdzovú finančnú podporu na riešenie jej najnaliehavejších finančných potrieb a na podporu jej reformnej agendy. Podpora vo výške 400 miliónov eur vo forme grantov a pôžičiek bude vyplatená v troch platbách medzi júlom a septembrom 2024. Táto podpora pripraví pôdu pre Komplexný program obnovy a odolnosti Palestíny.



Bude potrebné aj financovanie od iných darcov, EK preto navrhuje zriadiť platformu koordinácie palestínskych darcov od jesene 2024 do konca roku 2026. Komisia predloží legislatívny návrh tohto programu začiatkom septembra.



Viacročný podporný program by mal umožniť Palestínskej samospráve dosiahnuť rozpočtovú rovnováhu do roku 2026 a zabezpečiť jej dlhodobú finančnú udržateľnosť. Program bude podmienený realizáciou reforiem, začne sa na jeseň 2024 a potrvá do konca roku 2026.



Stratégia reformy Palestínskej samosprávy sa snaží zabezpečiť udržateľnosť rozpočtu, modernizovať správu vecí verejných, bojovať proti korupcii, presadzovať zásady právneho štátu a transparentnosti, reformovať systémy sociálneho zabezpečenia a vzdelávania, zlepšovať podnikateľské prostredie a posilňovať základy trhovej ekonomiky.



Všetky platby budú založené na pokroku Palestínskej samosprávy k dohodnutým reformným míľnikom.



EÚ je najväčším poskytovateľom vonkajšej pomoci Palestínčanom, ktorá v rámci spoločnej európskej stratégie na roky 2021 – 2024 predstavuje takmer 1,2 miliardy eur, z čoho už bolo prijatých 809,4 milióna eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)