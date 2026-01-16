< sekcia Zahraničie
EK: Poľské deti sú na internete často vystavené pornu
Hovorca EK Thomas Regnier uviedol, že 58 percent poľských detí vo veku sedem až 12 rokov používa sociálne médiá.
Autor TASR
Brusel/Varšava 16. januára (TASR) – Poľské deti sú na internete často vystavené škodlivému obsahu, pričom každá deviata webová stránka, ktorú navštívia, je pornografická. V piatok na to upozornila Európska komisia (EK). Poľský prezident Karol Nawrocki pred týždňom vetoval zákon, ktorý by napomohol k obmedzeniu takéhoto obsahu a implementovaniu nariadenia Európskej únie. TASR o tom píše podľa správy agentúry PAP.
Hovorca EK Thomas Regnier uviedol, že 58 percent poľských detí vo veku sedem až 12 rokov používa sociálne médiá. Najobľúbenejšia je sieť TikTok, ktorú najmenej 250.000 detí vo veku sedem až 14 rokov denne otvára dvadsať a viackrát.
Viac než polovica detí vo veku 12 až 16 rokov sa online stretla s nenávistnými prejavmi alebo grafickým násilím; pornografické stránky patria medzi deväť najčastejšie navštevovaných stránok v prípade detí vo veku sedem až 14 rokov, doplnil hovorca EK.
Varovanie EK prichádza po prezidentskom vete zákona, ktorý navrhla vláda premiéra Donalda Tuska a vládna koalícia návrh v parlamente schválila. Návrh zákona implementoval do poľského právneho priadku Nariadenie EÚ o digitálnych službách (DSA). Cieľom je obmedziť nelegálny a škodlivý obsah v online prostredí a posilniť ochranu maloletých. Prezident Nawrocki však argumentoval, že zákon by umožnil nadmernú cenzúru.
Podľa Regniera Poľsko nedostatočne chráni maloletých v online prostredí. EK preto minulý rok pred Súdnym dvorom EÚ za neustanovenie národného koordinátora pre presadzovanie DSA iniciovala právne konanie proti Poľsku.
