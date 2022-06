EK: Poľsko nedostane prostriedky EÚ, kým neuskutoční reformy súdnictva

Brusel 8. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Poľsko nedostane žiadne peniaze z fondu EÚ na obnovu po pandémii dovtedy, kým poľská pravicová vláda nestiahne reformy obmedzujúce slobodu súdnictva v krajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Poľsko má dostať 35,4 miliardy eur v rámci plánu obnovy a odolnosti, ktorý má pomôcť zmierniť následky pandemických opatrení. EÚ mu však prístup k týmto aktívam zmrazila z dôvodu obáv z politických zásahov do súdnictva, píše AP.



EK žiada zrušenie disciplinárnej komory pre poľských sudcov, zmenu pravidiel a opätovné preskúmanie prípadov sudcov, na ktorých disciplinárna komora uvalila sankcie.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová poslancom Európskeho parlamentu (EP) v utorok povedala, že tieto tri požiadavky musia byť splnené predtým, ako bude možné uskutočniť akúkoľvek platbu.



Traja vplyvní poslanci Európskeho parlamentu z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) vyzvali v pondelok vedenie europarlamentu, aby počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu bol poslancom predložený na hlasovanie návrh na vyslovenie nedôvery EK pod vedením von der Leyenovej.



Dôvodom tejto iniciatívy je skutočnosť, že eurokomisia minulý týždeň odobrila poľský plán obnovy a odolnosti aj napriek tomu, že Varšava doteraz nesplnila požiadavky Európskej únie na nápravu sporných opatrení oslabujúcich právny štát.



Text s návrhom na vyslovenie nedôvery Európskej komisie spoločne pripravili holandská europoslankyňa Sophie in't Veldová, europoslanec a bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt a španielsky europoslanec a podpredseda skupiny RE Luis Garicano. Ich zámerom je dostať tento návrh na hlasovanie v rámci plenárneho zasadnutia EP, ktoré sa koná tento týždeň od pondelka do štvrtka v Štrasburgu.



Iniciátori návrhu však musia najskôr zozbierať podpisy aspoň desatiny poslancov zákonodarného zboru EÚ, čiže najmenej 70 poslancov.



Poľský plán obnovy musí do konca tohto mesiaca schváliť zvyšných 26 členských krajín EÚ, pripomína AP. Poľsko by potom malo dostať 23,9 miliardy eur vo forme grantov a 11,5 miliardy v pôžičkách.