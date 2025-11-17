< sekcia Zahraničie
EK ponúkla štátom EÚ záruky za pôžičku pre Ukrajinu z ruských aktív
Ukrajina bude podľa Leyenovej potrebovať viac ako 70 miliárd eur dodatočnej finančnej pomoci, aby sa v budúcom roku dokázala brániť a udržať chod vlády počas pokračujúcej vojny s Ruskom.
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) ponúkla významné záruky za svoju pôžičku Ukrajine vo výške 140 miliárd eur, financovanú zo zmrazených ruských aktív, aby upokojila Belgicko. To sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku, teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť, a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v liste 27 členským štátom EÚ odoslanom v pondelok uviedla, že krajiny eurobloku sú pripravené znášať riziká ruských odvetných krokov v nadchádzajúcich rokoch.
Ako ďalší ústupok belgickému premiérovi Bartovi De Weverovi EK uviedla, že krajiny EÚ budú znášať riziká „aj po tom, ako bude blokovanie aktív zrušené.“ Politico pripomína, že De Wever žiada finančné záruky od zvyšku bloku, aby sa ochránil pred právnikmi Kremľa, ktorí by mohli žiadať, aby peniaze vrátil do Moskvy. Pre Belgicko ide o problém, keďže má s Ruskom podpísanú bilaterálnu investičnú zmluvu. Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli.
„Záruky by sa tiež vzťahovali na riziká vyplývajúce z bilaterálnych investičných zmlúv, ktoré sú spojené so zmrazením ruských štátnych aktív,“ uviedla von der Leyenová.
Spomínaný dokument obsahuje dve ďalšie možnosti financovania, ktoré je potrebné zvážiť, ak ruské aktíva nebudú použité na financovanie pôžičky. V oboch prípadoch by EÚ platila z vlastného vrecka, aby podporila Ukrajinu.
AFP, ktorá taktiež nahliadla do spomínaného listu, informuje, že prvou navrhovanou možnosťou je, aby členské štáty garantovali dotácie pre Ukrajinu a využili voľný priestor v centrálnom rozpočte EÚ na ich krytie. Druhým je spoločné požičanie týchto prostriedkov.
„Je jasné, že neexistujú jednoduché riešenia. Toto však zároveň odráža rozsah výzvy a historický charakter povinností, ktoré pred Európou stoja v tomto historickom okamihu pre Ukrajinu,“ uvádza sa ďalej v spomínanom liste.
Ukrajina bude podľa Leyenovej potrebovať viac ako 70 miliárd eur dodatočnej finančnej pomoci, aby sa v budúcom roku dokázala brániť a udržať chod vlády počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Odvolávajúc sa na prognózy Medzinárodného menového fondu, ktoré predpokladajú, že vojna Ruska na Ukrajine skončí do konca budúceho roka, Leyenová uviedla, že potreba pomoci pre Kyjev dosiahne v roku 2026 viac než 70 miliárd eur a v roku 2027 64 miliárd eur.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v liste 27 členským štátom EÚ odoslanom v pondelok uviedla, že krajiny eurobloku sú pripravené znášať riziká ruských odvetných krokov v nadchádzajúcich rokoch.
Ako ďalší ústupok belgickému premiérovi Bartovi De Weverovi EK uviedla, že krajiny EÚ budú znášať riziká „aj po tom, ako bude blokovanie aktív zrušené.“ Politico pripomína, že De Wever žiada finančné záruky od zvyšku bloku, aby sa ochránil pred právnikmi Kremľa, ktorí by mohli žiadať, aby peniaze vrátil do Moskvy. Pre Belgicko ide o problém, keďže má s Ruskom podpísanú bilaterálnu investičnú zmluvu. Väčšina z ruských aktív – približne 200 miliárd eur – je uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli.
„Záruky by sa tiež vzťahovali na riziká vyplývajúce z bilaterálnych investičných zmlúv, ktoré sú spojené so zmrazením ruských štátnych aktív,“ uviedla von der Leyenová.
Spomínaný dokument obsahuje dve ďalšie možnosti financovania, ktoré je potrebné zvážiť, ak ruské aktíva nebudú použité na financovanie pôžičky. V oboch prípadoch by EÚ platila z vlastného vrecka, aby podporila Ukrajinu.
AFP, ktorá taktiež nahliadla do spomínaného listu, informuje, že prvou navrhovanou možnosťou je, aby členské štáty garantovali dotácie pre Ukrajinu a využili voľný priestor v centrálnom rozpočte EÚ na ich krytie. Druhým je spoločné požičanie týchto prostriedkov.
„Je jasné, že neexistujú jednoduché riešenia. Toto však zároveň odráža rozsah výzvy a historický charakter povinností, ktoré pred Európou stoja v tomto historickom okamihu pre Ukrajinu,“ uvádza sa ďalej v spomínanom liste.
Ukrajina bude podľa Leyenovej potrebovať viac ako 70 miliárd eur dodatočnej finančnej pomoci, aby sa v budúcom roku dokázala brániť a udržať chod vlády počas pokračujúcej vojny s Ruskom. Odvolávajúc sa na prognózy Medzinárodného menového fondu, ktoré predpokladajú, že vojna Ruska na Ukrajine skončí do konca budúceho roka, Leyenová uviedla, že potreba pomoci pre Kyjev dosiahne v roku 2026 viac než 70 miliárd eur a v roku 2027 64 miliárd eur.