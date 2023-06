EK predĺžila obmedzenia dovozu agrokomodít z Ukrajiny do 15.septembra

Brusel 5. júna (TASR) – Európska komisia (EK) predĺžila do 15. septembra platnosť dohody s piatimi štátmi EÚ susediacimi s Ukrajinou vrátane Slovenska. Na jej základe môžu zakazovať predaj niektorých agrokomodít z Ukrajiny na svojom území, aby chránili domácich poľnohospodárov. Vyplýva to z pondelkového oznámenia EK, informuje TASR podľa agentúr Reuters a AFP.



Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko argumentujú, že liberalizácia obchodu s Ukrajinou zavedená EÚ priniesla prílev lacnejších ukrajinských obilnín. Dôsledkom je deformácia situácie na domácom trhu, keďže lokálna produkcia sa stala nerentabilnou.



EK, ktorá dohliada na obchodnú politiku EÚ, umožnila týmto krajinám stanoviť obmedzenia na dovoz štyroch agrokomodít – pšenice, kukurice, repkových a slnečnicových semien. Výnimka mala pôvodne platiť do pondelka 5. júna.



Tieto obilniny možno stále vyvážať do iných členských štátov EÚ alebo mimo Únie a dohoda umožňuje ich tranzit cez dotknutú päticu krajín.



"Tieto opatrenia sú naďalej potrebné na obmedzené obdobie vzhľadom na výnimočné okolnosti vážnych logistických prekážok a obmedzenej kapacity skladovania obilia pred žatvou, ktoré nastali v piatich členských štátoch," uviedla EK v pondelkovom oznámení.



Slovenský minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš minulý utorok na zasadnutí s rezortnými partnermi v Bruseli uviedol, že dotknuté štáty požadujú aj finančnú podporu zo strany EÚ. EK poľnohospodárom z uvedených piatich krajín prisľúbila program finančných kompenzácií vo výške 100 miliónov eur.